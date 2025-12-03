Παρουσίαση της «Ιθάκης» Τσίπρα: Παρουσίες και απουσίες με νόημα

To αδιαχώρητο επικράτησε στο θέατρο «Παλλάς», όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Όπως ανέφερε η Ειρήνη Σαββοπούλου, ο κόσμος είχε έρθει δυο ώρες νωρίτερα και στις 6.30 μ.μ. το θέατρο χωρητικότητας 1. 500 ατόμων είχε γεμίσει

Το παρών έδωσαν οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με την πλειοψηφία των Κοινοβουλευτικών τους Ομάδων, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές εντοπίσθηκαν η Αθηνά Λινού και ο Γιάννης Σαρακιώτης, προερχόμενοι και οι δύο από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο «Παλλάς», συνοδευόμενος από τη σύντροφο του Μπετυ Μπαζιάνα.

Βιβλίο Τσίπρα: Η άδεια καρέκλα του Αλέκου Φλαμπουράρη



Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα υπήρχει μόνο μια άδεια καρέκλα στην οποία είχαν αφήσει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Η άδεια καρέκλα του Αλέκου Φλαμπουράρη

Βιβλίο Τσίπρα: Η κριτική στην κυβέρνηση και τα επόμενα βήματα

Η αποψινή εκδήλωση δεν είχε τόσο τα χαρακτηριστικά μιας βιβλιοπαρουσίασης, όσο ενός πολιτικού γεγονότος, με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει «ανοίξει πανιά» ήδη για κάτι νέο.

«Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: Δεν πάει άλλο! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη! Και μπορούμε!» είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας

Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην 6ετη διακυβέρνησή του, αλλά έδωσε και το στίγμα του για την επόμενη μέρα.

