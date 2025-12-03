GNTM: Ποιος είχε την καλύτερη λήψη στη δοκιμασία επιβράβευσης;

Το GNTM πλησιάζει στο Top 10 και η ένταση ανεβαίνει! Σε ένα επεισόδιο γεμάτο χρώμα, έκπληξη και… cut-outs, η Ζενεβιέβ Μαζαρί παρουσίασε μία από τις πιο τολμηρές και απαιτητικές δοκιμασίες της σεζόν: μια φωτογράφιση εμπνευσμένη από editorial της Vogue Greece, με τα μοντέλα να ποζάρουν πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς τίποτα από μέσα. Στόχος; Απόλυτη αυτοπεποίθηση, υψηλή αισθητική και καθαρή μόδα.

Η διεθνής Αμαλία Λιούτα έδειξε πρώτη το παράδειγμα, βοηθώντας τους παίκτες να σπάσουν τον αρχικό τους δισταγμό και να μπουν σε mood δημιουργίας. Παρ’ όλα αυτά, η δοκιμασία δεν σταμάτησε εκεί. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αναλάβουν ρόλο κριτή: να δουν τις δύο καλύτερες φωτογραφίες και να ψηφίσουν ποιος αξίζει τη νίκη, τη δουλειά και την αμοιβή των 300 ευρώ.

Τις καλύτερες λήψεις είχαν ο Γιώργος και ο Νάρκισσος. Ο πρώτος εντυπωσίασε με τη χαλαρή έκφραση και τη διαφορετική στάση σώματος, κάτι που, όπως είπε, δεν έχει συνηθίσει ούτε ο ίδιος. Από την άλλη, ο Νάρκισσος κέρδισε τις εντυπώσεις με καθαρό «weird posing» – το concept της ημέρας.

Νάρκισσος - Γιώργος

Η ψηφοφορία αποδείχθηκε πιο δύσκολη από όσο περίμεναν οι παίκτες, με τους περισσότερους να δηλώνουν ότι συνειδητοποίησαν πόσο απαιτητικός είναι στην πραγματικότητα ο ρόλος της κριτικής επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: ο Νάρκισσος επικράτησε με 8-1, παίρνοντας τη δουλειά και τα… ζεστά 300 ευρώ.

Νάρκισσος

Η νίκη του προκάλεσε έντονα συναισθήματα μέσα στο σπίτι. Άλλοι χάρηκαν ειλικρινά, άλλοι θεώρησαν ότι το επίπεδο ανταγωνισμού έχει ανέβει και ότι κάποιοι παίκτες αρχίζουν να νιώθουν την πίεση. Το μόνο βέβαιο είναι πως το GNTM μπαίνει πλέον σε φάση όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει – και κάθε ψηφοφορία μπορεί να φέρει ανατροπές.