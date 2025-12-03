GNTM: Οι φωνές της Ηλιάνας στη φωτογράφιση της Ξένιας – Τι συνέβη στο set

Η Ξένια προσπαθεί να βρει την πόζα της και να «δέσει» με το surf concept

03.12.25 , 23:05
Media
Η επόμενη μέρα στο GNTM βρίσκει τα μοντέλα σε μια από τις πιο απαιτητικές και θεαματικές φωτογραφίσεις της σεζόν. Ο ήλιος, τα κύματα και το surf δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα για εικόνες γεμάτες ενέργεια, ισορροπία και δυναμισμό.

Η Έφη Βράκα καλεί τους παίκτες να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους, ενώ ο Σπύρος Χαμάλης αναλαμβάνει να απαθανατίσει την ένταση της στιγμής.

Με δύο λήψεις για τον καθένα, τα μοντέλα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος μιας δοκιμασίας που απαιτεί τεχνική, δημιουργικότητα και απόλυτη σύνδεση με το στοιχείο του νερού. Η παραλία μετατρέπεται σε ένα τεράστιο outdoor στούντιο όπου όλα κρίνονται από το timing, την κίνηση και τη σωστή πόζα πάνω στη σανίδα.

Η Ξένια στο επίκεντρο της ημέρας

Από την πρώτη στιγμή, η Ξένια τραβάει πάνω της τα βλέμματα. Με συνεχόμενες υψηλές επιδόσεις και σταθερή πορεία στα main challenges, θεωρείται από πολλούς η πιο επικίνδυνη παίκτρια του διαγωνισμού. Η σημερινή δοκιμασία, όμως, αποδεικνύεται απρόσμενα δύσκολη.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, η συνεχής καθοδήγηση από τους συμπαίκτες – άλλοτε με διάθεση βοήθειας, άλλοτε με άγχος – την αποσυντονίζει. Προσπαθεί να βρει τη σωστή ισορροπία πάνω στη σανίδα, να ακούσει τις οδηγίες και ταυτόχρονα να εκφραστεί μπροστά στον φακό. Δοκιμάζει διαφορετικές πόζες, παίζει με τη στάση του σώματος και αναζητά εκείνη τη φωτογραφία που θα την ξεχωρίσει.

Καθώς η Ξένια προσπαθεί να βρει την πόζα της και να «δέσει» με το surf concept, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανεβάζει ένταση για να τη συνεφέρει.

GNTM: Οι φωνές της Ηλιάνας στη φωτογράφιση της Ξένιας – Τι συνέβη στο set

Οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι παίκτες θεωρούν ότι η Ξένια έχει δυναμική αλλά δεν κατάφερε να την αποδώσει πλήρως, άλλοι πιστεύουν πως η εικόνα της είναι καλλιτεχνική και ενδιαφέρουσα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ένταση στο σετ ανεβαίνει και η αβεβαιότητα κάνει την παρουσία της αισθητή.

Μετά το τέλος της φωτογράφισης, η Ξένια φαίνεται πιεσμένη. Φοβάται ότι για πρώτη φορά δεν ανταποκρίθηκε στις υψηλές προσδοκίες – ούτε των κριτών ούτε των συμπαικτών της.

Στο backstage, η κατάσταση κορυφώνεται. Ένα και μόνο σχόλιο αρκεί για να την ταράξει και να την κάνει να σκεφτεί ακόμη και την αποχώρηση. Οι συμπαίκτες της προσπαθούν να τη στηρίξουν, υπενθυμίζοντάς της πως κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται συνέχεια στο top 3 και ότι ακόμη και οι καλύτεροι έχουν δύσκολες μέρες.

Παρά την ανασφάλεια της στιγμής, όλοι αναγνωρίζουν ότι η Ξένια παραμένει μια από τις πιο ισχυρές παρουσίες του παιχνιδιού – με εικόνες που τη δικαιώνουν ξανά και ξανά.

Η φωτογράφιση surf στο GNTM φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις δεξιότητες των μοντέλων αλλά και την ψυχική τους αντοχή. Ανάμεσα σε κύματα, ήλιο και υψηλές απαιτήσεις, η Ξένια βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη στιγμή: να αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει την πίεση και να συνεχίσει δυναμικά στο παιχνίδι.

