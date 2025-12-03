Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό

Μία από τις πιο περήφανες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ζωής του μοιράστηκε ο Γιώργος Τσαλίκης με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του, Δώρα Δημητροπούλου, ταξίδεψαν στον Πόρο για να παρακολουθήσουν από κοντά την ορκωμοσία του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση στο Πολεμικό Ναυτικό.

Για τον Γιώργο Τσαλίκη, που έχει ακόμη δύο γιους – τον Χάρη και τον Άγγελο – η στιγμή αυτή δεν ήταν απλώς μια τυπική στρατιωτική τελετή. Ήταν ένα κομβικό γεγονός που σήμανε τη μετάβαση του παιδιού του στην ενήλικη ζωή. Γι’ αυτό και η ανάρτησή του στο Instagram ήταν βαθιά ανθρώπινη, γεμάτη συναίσθημα και περηφάνια.

Μαζί με φωτογραφίες που δείχνουν τον Βασίλη ντυμένο ναύτη, ο τραγουδιστής περιέγραψε το συναισθηματικό ταξίδι από την πρώτη μέρα της κατάταξης μέχρι τη σημερινή, ημέρα της ορκωμοσίας. Θυμήθηκε πώς άφησαν τον γιο τους στον Πόρο «ζορισμένο, με βουρκωμένα μάτια», μια εμπειρία που ήταν εξίσου δύσκολη και για τους δύο γονείς.

Εντύπωση προκάλεσε επίσης η αναφορά του στη «βραδιά του ναύτη», όπου – όπως γράφει – είδε τους νέους διαφορετικούς, πιο ώριμους και ενωμένους. Η εικόνα των νεοσύλλεκτων να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο «με τις φλέβες στο λαιμό να πετάγονται» τον συγκίνησε βαθιά και του έδωσε την αίσθηση πως κάτι μεγάλο και καλό συνέβη μέσα σε αυτόν τον έναν μήνα εκπαίδευσης.

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσαλίκης επαινεί τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τα ίδια τα παιδιά. Τα χαρακτηρίζει «καθαρά, αμόλυντα, έτοιμα να δεχτούν το καλό», ενώ δεν κρύβει τη συγκίνησή του που μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είδε τον γιο του – και τους συνομηλίκους του – να μεταμορφώνονται σε υπεύθυνους νέους άντρες.

Το μήνυμά του καταλήγει με λέξεις αγάπης και περηφάνιας προς τον Βασίλη: «Καλή θητεία αγόρι μου. Σε λατρεύουμε».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και ευχές από φίλους, θαυμαστές και συναδέλφους, που έσπευσαν να συγχαρούν τον τραγουδιστή αλλά και τον νεαρό ναύτη.

Η οικογένεια Τσαλίκη, που πάντα μοιράζεται στιγμές ενότητας και αλληλοστήριξης, βίωσε μια ημέρα που θα θυμάται για χρόνια: τη μέρα που ο Βασίλης πέρασε ένα ακόμη σημαντικό στάδιο διαμόρφωσης του χαρακτήρα του, έχοντας στο πλευρό του τους ανθρώπους που τον αγαπούν.

«Η πρώτη μέρα που σε αφήσαμε ζορισμένο στον Πόρο με τα μάτια σου βουρκωμένα ήταν και για μας ένα ζόρι περίεργο… πρωτόγνωρο. Προχθές στη βραδιά του ναύτη σας είδα όλους αλλιώς, πιο ώριμους, πιο έτοιμους και ξαφνιάστηκα όταν μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά ξέφρενου γλεντιού και εκτόνωσης όλοι αγκαλιά στο φιναλε είπατε τον εθνικό ύμνο με τις φλέβες στο λαιμό σας να πετάγονται από την ένταση! Εκεί λέω κάτι έγινε εδώ… καλό!

Και σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο και ήρθε και η επιβεβαίωση. Σας αφήσαμε παιδιά και σας παραλάβαμε άντρες! Πώς γίνεται αυτό το μαγικό, δεν ξέρω. Μέσα σε ένα μήνα! Μπράβο θα πω εγώ στους ανθρώπους που σας εκπαιδεύσανε! Μπράβο και στο ήθος σας, γιατί είστε καλά παιδιά.

Λατρεύω τους νέους ανθρώπους.. θεωρώ ότι είναι πιο καθαροί, πιο αμόλυντοι, πιο έτοιμοι να δεχτούν το καλό και να το πολλαπλασιάσουν ή να το επιστρέψουν. Παρέες, καινούργιες εμπειρίες, αναμνήσεις για εσάς σε αυτή τη βασική σας εκπαίδευση, συγκίνηση χαρά και περηφάνια για εμάς. Καλή θητεία αγόρι μου. Σε λατρεύουμε» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαλίκης.