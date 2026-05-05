VOGE (Loncin) XWolf 550L: Πάει... παντού

Κατασκευασμένο και σχεδιασμένο για τη μέγιστη απόδοση, το XWolf 550L είναι ένα ισχυρό όχημα παντός εδάφους για λάτρεις της περιπέτειας και επαγγελματίες που απαιτούν το καλύτερΤο Xwolf 550L είναι εξοπλισμένο με ένα μονοκύλινδρο, τετραβάλβιδο, υγρόψυκτο κινητήρα 499,5cc με επικεφαλής εκκεντροφόρο (SOHC), που καλύπτει τις προδιαγραφές Euro5+. Η απόδοσή του είναι 43Hp και 48,5Nm ροπής, τιμές ικανές να μετακινήσουν όχημα και φορτίο με χαρακτηριστική ευκολία ακόμα και σε έντονη ανηφόρα με πολύ αυξημένη λάσπη.

Σύστημα οδήγησης παντός εδάφους

To νέο Xwolf 550L υποστηρίζει εναλλαγή δύο λειτουργιών οδήγησης για προσαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις εδάφους. Θέλετε να εξοικονομήσετε καύσιμο; Επιλέξτε 2WD. Θέλετε να ανεβείτε απότομες πλαγιές ή λασπωμένο έδαφος; Επιλέξτε 4WD. Στα πολύ δύσκολα υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής Hi/ Low στις σχέσεις του κιβωτίου.Το XWolf 550L είναι εξοπλισμένο με ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια τύπου Α μπροστά και πίσω. Tα αμορτισέρ αζώτου είναι επαγγελματικών προδιαγραφών

Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως και 255 κιλά φορτίου. Το ηλεκτρικό βαρούλκο (εργάτης) έχει τη δυνατότητα έλξης 871 κιλών και κάνει οποιαδήποτε εργασία να δείχνει εύκολη, είτε πρόκειται για αυτοδιάσωση, είτε για ρυμούλκηση. Το μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου των 21 λίτρων προσφέρει αυτονομία 400km, υποστηρίζοντας κάλυψη μεγάλων αποστάσεων χωρίς το άγχος του ανεφοδιασμού.

Προσιτές τιμές, εύκολη απόκτηση

Το Xwolf 550L διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με τις τιμές τους να έχουν καθοριστεί στα 6.695€ και 7.395€ (LUX) αντίστοιχα. Καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών, διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και ένα πλήρες δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Για την οδήγησή τους απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου και η απόκτησή τους μπορεί να γίνει μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας Mototrend SA, που περιλαμβάνουν 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα ή χρηματοδότηση με εξόφληση έως 72 μηνιαίες δόσεις.