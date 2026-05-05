Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Universal Pictures δημοσίευσε το τρέιλερ της νέας ταινίας "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν.
  • Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Κύκλωπα.
  • Ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει τον Αντίνοο, που επιδιώκει να σφετεριστεί τον θρόνο.
  • Η Αν Χάθαγουεϊ είναι η Πηνελόπη, ενώ ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο.
  • Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, και Μπένι Σάφντι.

“Καθηλώνει” το τρέιλερ της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν “Οδύσσεια” το οποίο και έδωσε στη δημοσιότητα η Universal Pictures. Ο σκηνοθέτης φέρνει στην οθόνη με τη δική του κινηματογραφική ματιά τα επικίνδυνα ταξίδια του Οδυσσέα και μας ταξιδεύει μέχρι την Ιθάκη. Τον ήρωα ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον ο οποίος και έρχεται αντιμέτωπος με τον Κύκλωπα.

Τον Αντίνοο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον ο οποίος προσπαθεί να σφετεριστεί τον θρόνο όταν ο Οδυσσέας λείπει. Την πιστή Πηνελόπη υποδύεται η η Αν Χάθαγουεϊ, τον Τηλέμαχο ο Τομ Χόλαντ και την Καλυψώ η Σαρλίζ Θερόν.  

Όσον αφορά το υπόλοιπο καστ των ηθοποιών .Η Ζεντάγια υποδύεται τη θεά Αθηνά, ο Μπένι Σάφντι τον Αγαμέμνονα, ο Χιμές Πατέλ τον  Ευρύλοχος, η Μία Γοθ τη  Μελανθώ, ο Τζίμι Γκονζάλες τον  Κηφέας, ο Τζον Λεγκουιζάμο τον Εύμαιο ο Τζον Μπέρνθαλ τον Μενέλαο, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο και ο Γουίλ Γιούν Λι εμφανίζονται σε ρόλους που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.
 

