“Καθηλώνει” το τρέιλερ της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν “Οδύσσεια” το οποίο και έδωσε στη δημοσιότητα η Universal Pictures. Ο σκηνοθέτης φέρνει στην οθόνη με τη δική του κινηματογραφική ματιά τα επικίνδυνα ταξίδια του Οδυσσέα και μας ταξιδεύει μέχρι την Ιθάκη. Τον ήρωα ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον ο οποίος και έρχεται αντιμέτωπος με τον Κύκλωπα.

Τον Αντίνοο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον ο οποίος προσπαθεί να σφετεριστεί τον θρόνο όταν ο Οδυσσέας λείπει. Την πιστή Πηνελόπη υποδύεται η η Αν Χάθαγουεϊ, τον Τηλέμαχο ο Τομ Χόλαντ και την Καλυψώ η Σαρλίζ Θερόν.

Όσον αφορά το υπόλοιπο καστ των ηθοποιών .Η Ζεντάγια υποδύεται τη θεά Αθηνά, ο Μπένι Σάφντι τον Αγαμέμνονα, ο Χιμές Πατέλ τον Ευρύλοχος, η Μία Γοθ τη Μελανθώ, ο Τζίμι Γκονζάλες τον Κηφέας, ο Τζον Λεγκουιζάμο τον Εύμαιο ο Τζον Μπέρνθαλ τον Μενέλαο, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο και ο Γουίλ Γιούν Λι εμφανίζονται σε ρόλους που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

