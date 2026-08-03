Φωτιά Αττική – Βοιωτία: Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη!

Ποιες είναι οι συνέπειες από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές

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Ο χάρτης με τα 110.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία (βίντεο STAR)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 110.000 στρέμματα καμένα από φωτιές σε Αττική και Βοιωτία.
  • 30.000 στρέμματα στη Βοιωτία και 80.000 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό.
  • Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές εμποδίζουν την αναγέννηση των δασών.
  • Δυσκολίες στη δενδροφύτευση λόγω κόστους και απαιτήσεων ποτίσματος.
  • Κίνδυνος πλημμυρών λόγω έλλειψης φυσικών φραγμάτων από καμένα δάση.

Το γράφημα από το τμήμα των γραφικών του STAR, δείχνει τι άφησαν πίσω τους οι φωτιές σε Αττική και Βοιωτία. 

Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Κατερίνα Τσαμούρη, στάχτη έγιναν: 

Το γράφημα με τα 110.000 στρέμματα που έγιναν στάχτη από τις φωτιές σε Αττική και Βοιωτία

-Περίπου 30 χιλιάδες στρέμματα στη Βοιωτία. 

-Και περίπου 80 χιλιάδες στο Πόρτο Γερμενό. 

Συνολικά μιλάμε για πάνω από 110.000 καμένα στρέμματα. 

Φωτιές Δυτική Αττική: Εντολή εκκένωσης της Ψάθας - Καίγονται σπίτια

Τι λένε οι ειδικοί για τις συνέπειες από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές

Δεν πρόκειται για απλούς αριθμούς. Οι ειδικοί μιλούν για συγκεκριμένες  συνέπειες. 

Τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών - Έφτασαν τα 150 χλμ./ώρα

Πρώτον: Οι αλλεπάλληλες φωτιές δεν επιτρέπουν στα δάση να αναγεννηθούν. 

Δεύτερον: Είναι δύσκολο να «πετύχει» η δενδροφύτευση. Το να ποτίζεις ένα «τεχνητό» δάσος είναι και δύσκολο και κοστοβόρο. 

Τρίτον: Πλημμύρες. Αν καούν όλα τα πεύκα, δεν συγκρατείται η βροχή. Το δάσος είναι φυσικό φράγμα. Αν δεν υπάρχει, το νερό φτάνει πιο γρήγορα στις κατοικημένες περιοχές.  
 

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