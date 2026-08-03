Ο χάρτης με τα 110.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία (βίντεο STAR)

Το γράφημα από το τμήμα των γραφικών του STAR, δείχνει τι άφησαν πίσω τους οι φωτιές σε Αττική και Βοιωτία.

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Κατερίνα Τσαμούρη, στάχτη έγιναν:

-Περίπου 30 χιλιάδες στρέμματα στη Βοιωτία.

-Και περίπου 80 χιλιάδες στο Πόρτο Γερμενό.

Συνολικά μιλάμε για πάνω από 110.000 καμένα στρέμματα.

Τι λένε οι ειδικοί για τις συνέπειες από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές

Δεν πρόκειται για απλούς αριθμούς. Οι ειδικοί μιλούν για συγκεκριμένες συνέπειες.

Πρώτον: Οι αλλεπάλληλες φωτιές δεν επιτρέπουν στα δάση να αναγεννηθούν.

Δεύτερον: Είναι δύσκολο να «πετύχει» η δενδροφύτευση. Το να ποτίζεις ένα «τεχνητό» δάσος είναι και δύσκολο και κοστοβόρο.

Τρίτον: Πλημμύρες. Αν καούν όλα τα πεύκα, δεν συγκρατείται η βροχή. Το δάσος είναι φυσικό φράγμα. Αν δεν υπάρχει, το νερό φτάνει πιο γρήγορα στις κατοικημένες περιοχές.

