Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για οποιεσδήποτε συναντήσεις, σε ευθεία αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επικαλεσθεί συνομιλίες, για τις οποίες είπε ότι θα πραγματοποιούνταν το απόγευμα, ως δικαιολογία για το γεγονός ότι ματαίωσε επιθέσεις που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, ο Τραμπ επανέλαβε ένα μοντέλο που έχει προκύψει στη διάρκεια των πέντε τελευταίων μηνών: ανακοίνωσε σχέδια για «μαζικές επιθέσεις» στο Ιράν, για να τα ακυρώσει την τελευταία στιγμή.

«Μήπως θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία; Δεν επιδιώκω να σκοτώσω ανθρώπους», είπε ο Τραμπ χθες, Κυριακή, επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One.

«Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να τους μιλάμε, με τη μορφή μιας διαπραγμάτευσης. Αρχίζει αύριο το απόγευμα», δήλωσε χωρίς να διευκρινίσει που θα γίνονταν αυτές οι συνομιλίες και με τη συμμετοχή ποίων.

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ιράν: Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό του αμερικανού προέδρου, λέγοντας ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις. Το Ιράν δεν έχει σχέδια να υποδεχθεί ξένες αντιπροσωπείες ούτε να στείλει διαπραγματευτές στο εξωτερικό μέσα στις ερχόμενες ημέρες, δήλωσε.

Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι όλοι οι ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος πραγματοποιεί προσκύνημα στο Ιράκ. Οι μόνες συνομιλίες που διεξάγονται, δήλωσε, είναι συνομιλίες με το Ομάν με θέμα τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ.

Το σουλτανάτο του Ομάν, που τον Ιούνιο είχε προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης ανοίγοντας μια εναλλακτική οδό διέλευσης από τα Στενά, δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής δηλώσεις.

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή είπε επίσης στο Ρόιτερς ότι δεν υπάρχουν σχέδια για διεξαγωγή συνομιλιών και πως ο Αραγτσί δεν θα είναι διαθέσιμος τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

