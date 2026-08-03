Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες ζώα σώθηκαν από τις φλόγες

Βρήκαν καταφύγιο στα Βίλια

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεκάδες ζώα σώθηκαν από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, με τη βοήθεια εθελοντών.
  • Πολλά ζώα μεταφέρθηκαν στο δημοτικό γήπεδο Βιλίων για πρώτες βοήθειες, κυρίως άγρια και κατοικίδια.
  • Η κατάσταση των ζώων είναι καλύτερη, αν και αρκετά ήταν στρεσαρισμένα και είχαν αναπνευστικά προβλήματα.
  • Η διασωστική ομάδα Dog's Voice εργάστηκε από νωρίς για την διάσωση των ζώων.
  • Πολλά ζώα χάθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και οι εθελοντές επικοινωνούν μαζί τους.

Θύματα της πυρκαγιάς είναι και πολλά ζωάκια, που σώθηκαν κυριολεκτικά παρά τρίχα από τους εθελοντές, οι οποίοι βρίσκονταν στο Πόρτο Γερμενό. Στο δημοτικό γήπεδο των Βιλίων μεταφέρθηκαν πολλά άγρια, αλλά και ζώα συντροφιάς, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

 

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Πόρτο Γερμενό: Μάχη για να σωθούν τα ζώα από τον πύρινο εφιάλτη 

Πόρτο Γερμενό: Μάχη για να σωθούν τα ζώα από τον πύρινο εφιάλτη 

Μάτια τρομαγμένα και κορμάκια που τρέμουν. Τα δεκάδες σκυλάκια και γατάκια που σώθηκαν από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι κουλουριασμένα στα κλουβάκια. Το δημοτικό γήπεδο στα Βίλια έχει μετατραπεί σε καταφύγιο.

«Είχαμε 70, έχουμε τώρα 50. Δώσαμε πρώτες βοήθειες. Υπήρχαν ζώα που είχαν εισπνεύσει πολύ καπνό. Δεν είχαμε σοβαρούς εγκαυματίες, γιατί η διασωστική ομάδα ήταν στο πεδίο από νωρίς», λέει στην κάμερα η Έλενα Δέδε, Ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dog's Voice. 

 

Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες

Η «πύρινη Οδύσσεια» των ζώων: Δεκάδες σώθηκαν από τις φλόγες - Βρήκαν καταφύγιο στα Βίλια 

Η «πύρινη Οδύσσεια» των ζώων: Δεκάδες σώθηκαν από τις φλόγες - Βρήκαν καταφύγιο στα Βίλια 

«Τα περισσότερα ζώα ήταν στρεσαρισμένα, τώρα είναι πιο ήρεμα», λέει η εθελόντρια, Νίκη Παυλίδου. 

«Αυτό εδώ το ζωάκι το έπιασαν τα παιδιά. Είχε μπλε γλώσσα, αναπνευστικά προβλήματα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και τώρα είναι εδώ και δεν κινείται. Του ρίχνουμε φαγητό από πάνω, του δίνουμε τον χώρο του».

Απ' την μεριά του, ο Στέλιος Δερβος, διασώστης της ομάδας του Dog's Voice τονίζει «Βρήκαμε τον σκυλάκο σε ένα σπίτι, σε περιφραγμένο χώρο, κλειδωμένο. Τον σώσαμε. Η φωτιά ήταν κοντά και είναι από τις περιπτώσεις που αφέθηκε κλεισμένος μόνος του, χωρίς βοήθεια».

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στην ΕΛ.ΑΣ. οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες ζώα σώθηκαν από τις φλόγες

Πολλά από τα ζωάκια χάθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους την ώρα που η πυρκαγιά εισέβαλε στους οικισμούς. Οι εθελοντές είναι σε επικοινωνία με όσους τα αναζητούν.

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