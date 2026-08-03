Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες ζώα σώθηκαν από τις φλόγες

Θύματα της πυρκαγιάς είναι και πολλά ζωάκια, που σώθηκαν κυριολεκτικά παρά τρίχα από τους εθελοντές, οι οποίοι βρίσκονταν στο Πόρτο Γερμενό. Στο δημοτικό γήπεδο των Βιλίων μεταφέρθηκαν πολλά άγρια, αλλά και ζώα συντροφιάς, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πόρτο Γερμενό: Μάχη για να σωθούν τα ζώα από τον πύρινο εφιάλτη

Μάτια τρομαγμένα και κορμάκια που τρέμουν. Τα δεκάδες σκυλάκια και γατάκια που σώθηκαν από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι κουλουριασμένα στα κλουβάκια. Το δημοτικό γήπεδο στα Βίλια έχει μετατραπεί σε καταφύγιο.

«Είχαμε 70, έχουμε τώρα 50. Δώσαμε πρώτες βοήθειες. Υπήρχαν ζώα που είχαν εισπνεύσει πολύ καπνό. Δεν είχαμε σοβαρούς εγκαυματίες, γιατί η διασωστική ομάδα ήταν στο πεδίο από νωρίς», λέει στην κάμερα η Έλενα Δέδε, Ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dog's Voice.

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«Τα περισσότερα ζώα ήταν στρεσαρισμένα, τώρα είναι πιο ήρεμα», λέει η εθελόντρια, Νίκη Παυλίδου.

«Αυτό εδώ το ζωάκι το έπιασαν τα παιδιά. Είχε μπλε γλώσσα, αναπνευστικά προβλήματα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και τώρα είναι εδώ και δεν κινείται. Του ρίχνουμε φαγητό από πάνω, του δίνουμε τον χώρο του».

Απ' την μεριά του, ο Στέλιος Δερβος, διασώστης της ομάδας του Dog's Voice τονίζει «Βρήκαμε τον σκυλάκο σε ένα σπίτι, σε περιφραγμένο χώρο, κλειδωμένο. Τον σώσαμε. Η φωτιά ήταν κοντά και είναι από τις περιπτώσεις που αφέθηκε κλεισμένος μόνος του, χωρίς βοήθεια».

Πολλά από τα ζωάκια χάθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους την ώρα που η πυρκαγιά εισέβαλε στους οικισμούς. Οι εθελοντές είναι σε επικοινωνία με όσους τα αναζητούν.