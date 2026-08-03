Το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια εμπειρία γεμάτη κέφι

Μετά τη μεγάλη επιτυχία η παράσταση «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» και η πιο εκρηκτική θεατρική παρέα του καλοκαιριού συνεχίζει να γράφει ιστορία και ανανεώνει το ραντεβού της και τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες βραδιές γέλιου και σάτιρας!

Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτιρας, του stand-up και της κωμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του Πεδίου του Άρεως;

Κορυφαίοι καλλιτέχνες, Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου - μια ομάδα φύσει και θέσει κωμικών – ενώνει τις δυνάμεις της και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα, για να σατιρίσει τα κακώς κείμενα και όσα μας απασχολούν με τον πιο αφοπλιστικό τρόπο αποδεικνύοντας ότι η καλοκαιρινή διασκέδαση θέλει ανατροπή, ρυθμό, τραγούδι και αστείρευτο χιούμορ…

Το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια εμπειρία γεμάτη κέφι, σάτιρα, μουσική και ανεπιτήδευτη διασκέδαση που υπενθυμίζει πως το γέλιο παραμένει η πιο αισιόδοξη απάντηση σε όλα. Φυσικά, ένα τέτοιο θέαμα δεν είναι ποτέ το ίδιο, κάθε παράσταση είναι μια και μοναδική! Όλοι οι συντελεστές σχολιάζουν με αστείρευτη ενέργεια και σκηνική άνεση όσα συμβαίνουν γύρω μας σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια φρέσκια εμπειρία κάθε φορά.

Το ραντεβού ανανεώνεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για 4 τελευταίες παραστάσεις στις 2, 8, 16 και 23 Σεπτεμβρίου εκεί όπου η κωμωδία φτάνει στα άκρα με καλοκαιρινή διάθεση σε μια βραδιά που έχει ήδη γίνει talk of the town προσφέροντας την πιο απολαυστική διέξοδο από την καθημερινότητα στην καρδιά της πόλης.

Οι Τετάρτες του φετινού καλοκαιριού έχουν πλέον τη δική τους θεατρική υπογραφή: «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»!

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά):

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, AIPA ANTOMAITYTE, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ, ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΕΡΙΔΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΟΥΡΟΥ – ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

ΤΥΜΠΑΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΜΠΑΣΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΑΛΟΥ

ΠΙΑΝΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΡΙΔΗΣ

ΚΙΘΑΡΕΣ: ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΤΡΟΜΠΟΝΙ: ΡΕΝΑΤΟ ΚΟΥΣΙ

ΣΑΞΟΦΩΝΟ: ILIA SAMSONOV

ΤΡΟΜΠΕΤΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΕΣ:

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΟΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ, ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΤΣΟ, ΗΛΙΑΝΑ ΥΦΑΝΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τετάρτη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/ana-tinakse-tin-anthismeni-amygdalia/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: MK GROUP OF COMPANIES

ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS

PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

