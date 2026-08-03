Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες

Μόνο στο Πόρτο Γερμενό κάηκαν περίπου 150 σπίτια

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σοκαριστικές εικόνες καταστροφής με καμμένα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό / OPEN

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Για ακόμη ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Τις τελευταίες ημέρες, μεγάλες φωτιές έχουν ξεσπάσει σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια δύσκολη μάχη. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλη σχεδόν την επικράτεια κάνουν ακόμη πιο σκληρές τις συνθήκες. 

Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ

Περιοχές όπως η Βοιωτία, η Δυτική Αττική, το Ρέθυμνο, η Φωκίδα και η Αργολίδα μετρούν εκατοντάδες καμμένα στρέμματα γης. 

Φωτιά Πόρτο Γερμενό

Καίγεται ο κόρμος ενός αιωνόβιου δέντρου / Ap (Giannis Angelakis)

Πίσω από κάθε πύρινο μέτωπο, όμως, υπάρχουν σπίτια που καταστράφηκαν, περιουσίες που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για να σωθούν.

Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες

Χελώνα που δεν κατάφερε να σωθεί από τη φωτιά στα Σταθαίικα Άργους / Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

Εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες υπήρχε ζωή, σήμερα κυριαρχούν το μαύρο και το γκρίζο. Οι εικόνες από τα καμένα τοπία αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής με έναν τρόπο που συχνά δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις.

Οι συγκλονιστικές εικόνες από την εκκένωση σε Ψάθα και Αλεποχώρι

Φωτιά Σταθαίικα Άργους

Στις φλόγες οίκημα στα Σταθαίικα Άργους / Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

Και μέσα σε αυτή την καταστροφή, υπάρχουν και τα ζώα. Κατοικίδια που χάθηκαν, άγρια ζώα που εγκατέλειψαν το φυσικό τους περιβάλλον και άλλα που βρέθηκαν τραυματισμένα ή εγκλωβισμένα. Για αυτά, η φωτιά δεν σημαίνει μόνο απώλεια ενός σπιτιού ή μιας περιουσίας. Σημαίνει απώλεια του ίδιου του κόσμου τους.

Φωτιά Ρέθυμνο

Καμμένη έκταση στον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου / Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Οι φωτογραφίες από τις πυρόπληκτες περιοχές δεν καταγράφουν απλώς μια φυσική καταστροφή. Καταγράφουν στιγμές μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται.Η φωτιά μπορεί να σβήσει, όμως οι συνέπειές της δεν τελειώνουν όταν σταματήσουν οι φλόγες. Η αποκατάσταση των δασών, η επιστροφή των ανθρώπων στα σπίτια τους και η φροντίδα των ζώων και των πληγέντων θα χρειαστούν χρόνο.

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου

Αποκαρδιωτικές εικόνες από το πέρασμα της φωτιάς από τον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου / Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Μέσα από τον φωτογραφικό φακό, μένει μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται: μια Ελλάδα πληγωμένη, που καλείται ξανά να σταθεί όρθια μέσα από τις στάχτες.

Φίχτι Αργολίδας

Φλόγες ξεπηδούν από παράθυρο σπιτιού που κάηκε στο Φίχτι Αργολίδας / Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

Καμμένο σπίτι Φίχτι

Σπίτι που κάηκε ολοσχερώς στο Φίχτι Αργολίδας / Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες 

Εικόνες από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Καμμένα στο Πόρτο Γερμενό 

Καμμένα σπίτια και αυτοκίνητα στο Πόρτο Γερμενό / INTIME (ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Στις φλόγες σπίτι Πόρτο Γερμενό

Σπίτι που παραδόθηκε στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό / INTIME (ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

 Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Δείτε τις απίστευτες εικόνες παρακάτω!

Αντιδήμαρχος Μάνδρας: «150 σπίτια έχουν καταστραφεί»

 

Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Δημήτρης Παγώνης μιλώντας στον SKAI περιέγραψε την καταστροφή που υπέστη το Πόρτο Γερμενό. 

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό και, δυστυχώς, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Η ενημέρωση που έχω κάνει λόγο για περισσότερες από 100 έως 150 κατοικίες που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά», ανέφερε.

Ο κ. Παγώνης τόνισε ότι οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

«Με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους φοβόμαστε συνεχώς αναζωπυρώσεις. Ακόμη και οι ήδη καμένες εκτάσεις ξαναπαίρνουν φωτιά. Οι δυνάμεις είναι πολλές, όμως οι άνεμοι είναι ακραίοι. Έχω ζήσει και τις πυρκαγιές του 2021, αλλά αυτό που αντιμετωπίσαμε χθες ήταν πρωτοφανές. Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ πιστεύαμε ότι είχαμε σώσει τον οικισμό, η φωτιά άλλαξε πορεία και μας περικύκλωσε», ανέφερε.

 

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