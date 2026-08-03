Οικονομάκου - Τσερέλα: Το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία!

Οι φωτογραφίες του ζευγαριού στο Instagram

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Επιμέλεια STAR.GR
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Στη Γαλλική Πολυνησία για το ταξίδι του μέλιτος βρίσκονται η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα λίγες μέρες μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους που έγινε στην Πάρο.

Οικονομάκου- Τσερέλα: «Τι έχεις; Tiputa» -Το χιουμοριστικό βίντεο εν πτήσει


Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στον επίγειο «παράδεισο», που γημίζεται για τις γαλαζοπράσινες λιμνοθάλασσες και τις εξωτικές παραλίες. Οι δυο τους μοιάζουν πιο ευτυχισμένο από ποτέ.

Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από Instagram

Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από Instagram
Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; Ποιος εμφανίσιμος άντρας είναι


Ο επιχειρηματίας και πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής που δραστηριοποιείται στον χώρο των Real Estate στο Μιλάνο, και η ηθοποιός μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media. 

Mπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου

Mπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου

Αυτές που ξεχώρισαν ήταν το κολύμπι δίπλα σε σαλάχια και καρχαρίες αλλά και μία φωτογραφία η οποία έδειχνε την ηθοποιό… γοργόνα.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία!

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε ολόκληρο άλμπουμ με φωτογραφίες από τις διακοπές του, βάζοντας τη λεζάντα: «Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε»

Οικονομάκου: Η φωτογραφία από τον γάμο της με τον αδελφό της που συγκίνησε

Οικονομάκου - Τσερέλα: Το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία!

Οικονομάκου - Τσερέλα: Το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία!

Στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες για όλο το ταξίδι του μέλιτος, η Αθηνά έβαλε τον τίτλο: «Honeymoon state of mind», ποστάροντας την ομότιτλη αφίσα. 
 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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