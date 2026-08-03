Στη Γαλλική Πολυνησία για το ταξίδι του μέλιτος βρίσκονται η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα λίγες μέρες μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους που έγινε στην Πάρο.



Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στον επίγειο «παράδεισο», που γημίζεται για τις γαλαζοπράσινες λιμνοθάλασσες και τις εξωτικές παραλίες. Οι δυο τους μοιάζουν πιο ευτυχισμένο από ποτέ.

Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από Instagram



Ο επιχειρηματίας και πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής που δραστηριοποιείται στον χώρο των Real Estate στο Μιλάνο, και η ηθοποιός μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

Mπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου

Αυτές που ξεχώρισαν ήταν το κολύμπι δίπλα σε σαλάχια και καρχαρίες αλλά και μία φωτογραφία η οποία έδειχνε την ηθοποιό… γοργόνα.

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε ολόκληρο άλμπουμ με φωτογραφίες από τις διακοπές του, βάζοντας τη λεζάντα: «Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε»

Στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες για όλο το ταξίδι του μέλιτος, η Αθηνά έβαλε τον τίτλο: «Honeymoon state of mind», ποστάροντας την ομότιτλη αφίσα.

