Στις 28 Ιουλίου ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έγινε 45 ετών, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του δύο μέρες αργότερα στο Θέατρο Άλσος, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης «Του αγοριού απέναντι», στην οποία πρωταγωνιστεί.
Ο γνωστός ηθοποιός έσβησε τα πρώτα κεράκια στο θεατρικό σανίδι, με τους συνεργάτες του να του κάνουν έκπληξη. Συγκεκριμένα, η Ναταλία Δραγούμη «εισέβαλε» στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα με την επιγραφή: «Στον σκηνοθέτη, παραγωγό, παρουσιαστή, ηθοποιό της καρδιάς μας».
Ακολούθησε και δεύτερη τούρτα, η οποία είχε πάνω τη φωτογραφία του κι έγραφε: «Χρόνια πολλά Γιάννη μας». Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για το «κύμα» αγάπης που εισέπραξε.
Από την ξεχωριστή ημέρα δεν έλειψαν τα γέλια, οι αμέτρητες ευχές, αλλά και μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον εορτάζοντα και τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, την οποία κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός.
Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του
Ο λόγος για το γλυκό φιλί που χάρισε η ηθοποιός στον αγαπημένο της, σε μία από τις σπάνιες φορές που εκφράζεται δημόσια.
Μετά το σβήσιμο των κεριών, η γιορτή συνεχίστηκε σε χαλαρό κλίμα, με το ζευγάρι και τους συναδέλφους τους να απολαμβάνουν τη βραδιά, τραβώντας αναμνηστικές φωτογραφίες.
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