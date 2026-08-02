Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το φωτογραφικό άλμπουμ των 45ων γενεθλίων του

Το τρυφερό φιλί με την Κατερίνα Γερονικολού

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Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γιόρτασε τα 45α γενέθλιά του στο Θέατρο Άλσος / Φωτογραφίες NDP, Νίκος Δρούκας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γιόρτασε τα 45α γενέθλιά του στις 30 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος.
  • Η Ναταλία Δραγούμη του έκανε έκπληξη με τούρτα και ευχές από συνεργάτες.
  • Δύο τούρτες παρουσιάστηκαν, μία με την επιγραφή για τον σκηνοθέτη και μία με τη φωτογραφία του.
  • Η σύντροφος του Γιάννη, Κατερίνα Γερονικολού, του έδωσε δημόσιο φιλί, καταγράφοντας μια τρυφερή στιγμή.
  • Η γιορτή συνεχίστηκε με χαλαρή ατμόσφαιρα και αναμνηστικές φωτογραφίες.

Στις 28 Ιουλίου ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έγινε 45 ετών, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του δύο μέρες αργότερα στο Θέατρο Άλσος, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης «Του αγοριού απέναντι», στην οποία πρωταγωνιστεί. 

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Εγώ γέροντας γεννήθηκα ψυχικά»

Ο γνωστός ηθοποιός έσβησε τα πρώτα κεράκια στο θεατρικό σανίδι, με τους συνεργάτες του να του κάνουν έκπληξη. Συγκεκριμένα, η Ναταλία Δραγούμη «εισέβαλε» στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα με την επιγραφή: «Στον σκηνοθέτη, παραγωγό, παρουσιαστή, ηθοποιό της καρδιάς μας».

Γενέθλια επί σκηνής για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Γενέθλια επί σκηνής για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Ακολούθησε και δεύτερη τούρτα, η οποία είχε πάνω τη φωτογραφία του κι έγραφε: «Χρόνια πολλά Γιάννη μας». Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για το «κύμα» αγάπης που εισέπραξε.

Οι τούρτες γενεθλίων του Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Οι τούρτες γενεθλίων του Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Από την ξεχωριστή ημέρα δεν έλειψαν τα γέλια, οι αμέτρητες ευχές, αλλά και μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον εορτάζοντα και τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, την οποία κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός.

Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του

Γιόρτασε τα γενέθλιά του με την Κατερίνα Γερονικολού και τους συνεργάτες του στο πλευρό του / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Γιόρτασε τα γενέθλιά του με την Κατερίνα Γερονικολού και τους συνεργάτες του στο πλευρό του / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Γιόρτασε τα γενέθλιά του με την Κατερίνα Γερονικολού και τους συνεργάτες του στο πλευρό του / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Ο λόγος για το γλυκό φιλί που χάρισε η ηθοποιός στον αγαπημένο της, σε μία από τις σπάνιες φορές που εκφράζεται δημόσια.

Το τρυφερό ενσταντανέ της Κατερίνας Γερονικολού με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Το τρυφερό ενσταντανέ της Κατερίνας Γερονικολού με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Μετά το σβήσιμο των κεριών, η γιορτή συνεχίστηκε σε χαλαρό κλίμα, με το ζευγάρι και τους συναδέλφους τους να απολαμβάνουν τη βραδιά, τραβώντας αναμνηστικές φωτογραφίες.

Οι συντελεστές της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» σε μια αναμνηστική φωτογραφία / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

Οι συντελεστές της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» σε μια αναμνηστική φωτογραφία / Φωτογραφία NDP, Νίκος Δρούκας

 

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
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