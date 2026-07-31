Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι

«Εγώ του μιλάω στα ελληνικά και ο μπαμπάς του στα αγγλικά»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δείτε βίντεο από τη βάπτιση του γιου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν / Ιnstagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της Γρηγόρης Μόργαν έδωσαν στον γιο τους διπλό όνομα: Ιάσονας Παναγιώτης.
  • Το όνομα Ιάσονας επιλέχθηκε για να συνδυάσει την ελληνική κληρονομιά με την αμερικανική καταγωγή του πατέρα.
  • Στο σπίτι μιλούν και στα ελληνικά και στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας και τα δύο ονόματα του παιδιού.
  • Η βάφτιση του Ιάσονα πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αρτέμιδα.
  • Ο στολισμός της βάφτισης είχε καλοκαιρινό θέμα με στοιχεία από τη θάλασσα και λεμόνια.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις ακολούθων της μέσα από stories της στο Instagram, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την απόφαση να δώσει με το σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργαν, δύο ονόματα στο γιο τους, για τη διγλωσσία στο σπίτι, καθώς και για το πώς εμπνεύστηκε το στολισμό της βάφτισης του μικρού Ιάσονα Παναγιώτη.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα

 

 

Όπως αρχικά είπε ραδιοφωνική παραγωγός, η επιλογή του ονόματος έγινε με το σκεπτικό να «παντρέψουν» την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά με την αμερικανική καταγωγή του μπαμπά του γιου τους: «Θέλαμε με τον Γρηγόρη να είναι ένα όνομα ελληνικό, κατά προτίμηση αρχαιοελληνικό που να ταιριάζει με το επίθετό του. Το επίθετο του παιδιού είναι αμερικάνικο, λέγεται Μόργκαν (Μοrgan). Οπότε θέλαμε ένα όνομα που θα ταιριάζει με το επίθετό του. Βαφτίστηκε Ιάσων το παιδί, γιατί το Ιάσων στα αγγλικά μεταφράζεται Jason και μας άρεσε πολύ το Jason Morgan. Το δεύτερο όνομά του είναι Παναγιώτης από τους γονείς μου - Παναγιώτης είναι ο μπαμπάς μου, Παναγιώτα είναι η μαμά μου - οπότε έχει δύο ονόματα Ιάσονας Παναγιώτης Μόργκαν».

 

 

Υπενθυμίζουμε, ότι τα γενέθλια του μικρού Ιάσονα Παναγιώτη, ο οποίος έγινε ενός έτους, ήταν μία μόλις ημέρα πριν από τη βάφτισή του και το ζευγάρι είχε δημοσιεύσει ένα τρυφερό βίντεο όπου διακρίνονταν δύο διακοσμητικά μαξιλαράκια με τα αρχικά «J» και «P», δίνοντας ένα συγκινητικό «σπόιλερ» για το διπλό όνομα που θα του έδιναν. Νονοί του γιου του ευτυχισμένου ζευγαριού ήταν η κολλητή φίλη της Ευρυδίκης, Γωγώ Φαρμάκη, καθώς και ένας παιδικός φίλος του Γρηγόρη Μόργκαν.

Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του

Σε άλλη ερώτηση από follower της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε πως στο μικρό Ιάσονα Παναγιώτη μιλάνε στο σπίτι τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά: «Τον φωνάζουμε και Ιάσονα, αλλά τον φωνάζουμε και Jason. Γιατί εγώ του μιλάω ελληνικά και ο μπαμπάς του, του μιλάει αγγλικά. Οπότε το παιδί ακούει και στα δύο ονόματα και στο Ιάσονας και στο Jason. Kαι γενικότερα να πω την αλήθεια μου αρέσει το Jason σαν όνομα πάρα πολύ, αλλά ναι, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα».

 

 

Τέλος όσον αφορά στην πηγή έμπνευσής της για το στολισμό της βάφτισης του γιου της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύζυγός της ήθελαν να βαφτίσουν το γιο τους στη θάλασσα. Παρόλα αυτά αυτό δεν κατέστη δυνατό και γι΄ αυτό επέλεξαν την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αρτέμιδα. Ενώ για το στολισμό, το ζεγάρι ήθελε να δημιουργήσει μία όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα: «Η ιδέα γενικότερα ήταν να είναι κάτι καλοκαιρινό. Θέλαμε σίγουρα το στοιχείο του νερού - η αλήθεια είναι πως θέλαμε να βαφτίσουμε τον Ιάσονα στη θάλασσα, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης τώρα, γιατί αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες - οπότε το αφήσαμε και είπαμε να κάνουμε τη βάφτιση σε μια εκκλησία που τουλάχιστον να είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε (ο στολισμός) να έχει να κάνει με τη θάλασσα, με το νερό και γενικότερα μας άρεσε πάρα πολύ το θέμα με τα λεμόνια. Και κάπως έτσι το εμπνευστήκαμε, να είναι κάτι καλοκαιρινό γιατί ξέρετε και ο μπαμπάς και η μαμά, αλλά και ο μικρός είμαστε όλοι καλοκαιρινοί τύποι».

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