Η Εριέττα Μανούρη αυτή την περίοδο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της, μετά την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων στη σειρά Μία νύχτα μόνο.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, με την εξαιρετική φωνή, απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα, αφιερώνοντας χρόνο στον εαυτό της, χαλαρώνοντας, γεμίζοντας τις μπαταρίες της.

Η Εριέττα Μανούρη, η οποία απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι σε κάποιον προορισμό τον οποίο δεν έχει αποκαλύψει ακόμα, δημοσίευσε μία άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία, με την ίδια να ποζάρει ξαπλωμένη πάνω στα βράχια, φορώντας ένα σέξι κόκκινο μπικίνι, με φόντο τη θάλασσα και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες όμορφα μηνύμα και πολλά likes, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν την καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Η Εριέττα Μανούρη, η οποία κάνει διακοπές με τη φίλη της, την τραγουδίστρια και ηθοποιό Δανάη Πολίτη, τραγούδησαν on camera το «Αχ ψυχή μου μπουκλωτή» (τραγούδι της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Μηνά Πασπάλα) και «έριξαν» το Instagram με τις καταπληκτικές τους φωνές:

Δείτε το βίντεο:

Πρόσφατα, η γνωστή ηθοποιός πραγματοποίησε ένα ταξίδι και στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, όπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ουτρέχτη.

Η Εριέττα Μανούρη είχε αναφερθεί σε συνέντυεξή της πριν από λίγους μήνες για το πώς διαχειρίζεται τα δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή, λέγοντας ότι: «Έχω μάθει πια να φροντίζω πολύ καλά τον εαυτό μου και να δημοσιεύω εγώ πράγματα που ξέρω που είναι τα όρια τους και μέχρι εκεί που εγώ θέλω να μαθαίνει ο κόσμος. Προσπαθώ να κρατάω εγώ τα δικά μου όρια για να μην έχω τέτοια ντράβαλα».

Ενώ εάν στα κοντινά σχέδιά της είναι η δημιουργία οικογένειας, η όμορφη ηθοποιός απάντησε ότι: «Φέτος πάτησα τα πρώτα… άντα και είναι αρκετά αγχωτικό, αλλά έχω μια δημιουργική κάψα για πολύ ωραία πράγματα οπότε το πλάνο “οικογένεια – παιδιά” μου είναι λίγο μακρινό. Και τώρα στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” είμαι μητέρα δυο παιδιών και γεννάω σύντομα και τρίτο και όταν έρχεται το μωράκι στα γυρίσματα δεν μπορώ να σταματήσω να το ζουλάω και να παίζω. Λέω όμως “τέλεια, ωραία είναι για μια ώρα, τώρα πάρτε το”. Θεωρώ ότι η οικογένεια θα έρθει όταν θα βρω τον άνθρωπο που θα μου γεννήσει αυτή την ανάγκη. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που λένε “θέλω να γίνω μάνα, έχω γεννηθεί γι’ αυτό”, Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, προς το παρόν. Μπορεί σε δυο χρόνια αυτό να αλλάξει ή να με δείτε με ένα μωρό».