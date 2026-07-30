Στέλιος Ρόκκος: Το αστείο σκετσάκι με τη φούστα της συζύγου του

Στέλιος και Λένα κάνουν συχνά αστεία βιντεάκια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέλιος Ρόκκος και η σύζυγός του Ελένη Γκόφα μοιράζονται αστεία στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στη Λήμνο.
  • Σε ένα πρόσφατο βίντεο, ο Ρόκκος φορά τη φούστα της συζύγου του και προκαλεί γέλιο στους followers του.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί 16 χρόνια και συχνά κάνουν φάρσες ο ένας στον άλλον.
  • Πριν από μήνες, η Ελένη έκανε φάρσα με πρόβατα στα χωράφια του Ρόκκου, προκαλώντας του πανικό.
  • Οι διαδικτυακοί τους φίλοι εκφράζουν την αγάπη τους για το ζευγάρι στα σχόλια.

Αστεία στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στη Λήμνο, μοιράζονται αρκετά συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους ο Στέλιος Ρόκκος και η σύζυγός Ελένη Γκόφα.

Στέλιος Ρόκκος: Το αστείο σκετσάκι με τη φούστα της συζύγου του

Αυτή τη φορά ο τραγουδιστής πήρε στους ώμους του τη σύζυγό του, κάλυψε το κεφάλι του με τη μακριά της φούστα και άρχισε να περπατάει.

Στέλιος Ρόκκος: Το αστείο σκετσάκι με τη φούστα της συζύγου του

Το στιγμιότυπο έκανε τους followers του να λυθούν στα γέλια, γράφοντάς τους: “Πόσο υπέροχοι είναι”.

Στέλιος Ρόκκος: Το αστείο σκετσάκι με τη φούστα της συζύγου του

Το ζευγάρι είναι μαζί 16 χρόνια και οι φάρσες που κάνουν ο ένας στον άλλον δίνουν και παίρνουν.

 

@steliosrokkos_official Συνήθως τις φάρσες τις κάνω εγώ... Αυτή τη φορά όμως ήμουν το θύμα! 😭🤣 #steliosrokkos #viral #trending ♬ original sound - Chelsea Weed

 

Στέλιος Ρόκκος: Το αστείο σκετσάκι με τη φούστα της συζύγου του

Και για του λόγου το αληθές, πριν από μερικούς μήνες η σύζυγος του τραγουδιστή μέσω ΑΙ έβαλε πρόβατα μέσα στα χωράφια του τραγουδιστή και τον πήρε πανικόβλητη τηλέφωνο πως τάχα του καταστρέφουν τη σοδειά και δεν μπορεί να τα διώξει. Εκείνος έξαλλος καβάλησε τη μηχανή του και έτρεξε όμως αντιλήφθηκε πως τελικά ήταν φάρσα. 

 

@steliosrokkos_official Συνήθως τις φάρσες τις κάνω εγώ... Αυτή τη φορά όμως ήμουν το θύμα! 😭🤣 #steliosrokkos #viral #trending ♬ original sound - Chelsea Weed

 

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ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
 |
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΦΑ
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