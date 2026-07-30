Αστεία στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στη Λήμνο, μοιράζονται αρκετά συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους ο Στέλιος Ρόκκος και η σύζυγός Ελένη Γκόφα.

Αυτή τη φορά ο τραγουδιστής πήρε στους ώμους του τη σύζυγό του, κάλυψε το κεφάλι του με τη μακριά της φούστα και άρχισε να περπατάει.

Το στιγμιότυπο έκανε τους followers του να λυθούν στα γέλια, γράφοντάς τους: “Πόσο υπέροχοι είναι”.

Το ζευγάρι είναι μαζί 16 χρόνια και οι φάρσες που κάνουν ο ένας στον άλλον δίνουν και παίρνουν.

Και για του λόγου το αληθές, πριν από μερικούς μήνες η σύζυγος του τραγουδιστή μέσω ΑΙ έβαλε πρόβατα μέσα στα χωράφια του τραγουδιστή και τον πήρε πανικόβλητη τηλέφωνο πως τάχα του καταστρέφουν τη σοδειά και δεν μπορεί να τα διώξει. Εκείνος έξαλλος καβάλησε τη μηχανή του και έτρεξε όμως αντιλήφθηκε πως τελικά ήταν φάρσα.