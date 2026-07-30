Δωρεά της Motor Oil τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου

Ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα, κατόπιν πρωτοβουλιών και ενεργειών του Ομίλου Motor Oil, σηματοδοτεί η παράδοση των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα.

Με μηδενικές εκπομπές ρύπων, στους ελληνικούς δρόμους θα κυκλοφορούν τα πρώτα δύο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα, έπειτα από πρωτοβουλίες και ενέργειες του Ομίλου Motor Oil, ο οποίος σχεδίασε, ηγείται και συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και το Clean Hydrogen Partnership.

«Η ταξινόμηση και κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιώσιμη κινητικότητα στη χώρα μας. Και αυτή η πρωτιά οφείλεται στον σχεδιασμό, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου Motor Oil», λέει ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηφώτης. Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Motor Oil.

Τα δύο οχήματα Toyota Mirai παραδόθηκαν στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και στην Ολυμπία Οδό, στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους, όπου πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος ανεφοδιασμός τους.

«Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος και σε συνεργασία με τη Motor Oil, ο Δήμος μας γίνεται ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που αποκτά αυτοκίνητο το οποίο θα εφοδιάζεται με υδρογόνο», προσθέτει ο Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Η λειτουργία του πρώτου πρατηρίου υδρογόνου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμου υδρογόνου από την Coral Gas και την κυκλοφορία των πρώτων επιβατικών οχημάτων, δημιουργεί ένα πιλοτικό οικοσύστημα βιώσιμης οδικής κινητικότητας.

«Με τη μεν Motor Oil είμαστε γείτονες στον αυτοκινητόδρομο και έχουμε κοινές δράσεις εδώ και πολλά χρόνια. Το δε πρόγραμμα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε για την καθαρή, πράσινη κινητικότητα», λέει με τη σειρά του ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ολυμπίας Οδού.