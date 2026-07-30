Δωρεά της Motor Oil τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου

Σε Δήμο Λουτρακίου και Ολυμπία Οδό

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Motor Oil παρέδωσε τα πρώτα δύο αυτοκίνητα υδρογόνου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας σημαντική πρόοδο στη βιώσιμη κινητικότητα.
  • Τα οχήματα Toyota Mirai ταξινομήθηκαν και θα κυκλοφορούν με μηδενικές εκπομπές ρύπων.
  • Η παράδοση έγινε στον Δήμο Λουτρακίου και στην Ολυμπία Οδό, όπου πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος ανεφοδιασμός τους.
  • Το έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και το Clean Hydrogen Partnership.
  • Η λειτουργία του πρώτου πρατηρίου υδρογόνου δημιουργεί ένα πιλοτικό οικοσύστημα βιώσιμης οδικής κινητικότητας.

Ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα, κατόπιν πρωτοβουλιών και ενεργειών του Ομίλου Motor Oil, σηματοδοτεί η παράδοση των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα.

Δωρεά της Motor Oil τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου

Με μηδενικές εκπομπές ρύπων, στους ελληνικούς δρόμους θα κυκλοφορούν τα πρώτα δύο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα, έπειτα από πρωτοβουλίες και ενέργειες του Ομίλου Motor Oil, ο οποίος σχεδίασε, ηγείται και συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και το Clean Hydrogen Partnership.

Δωρεά της Motor Oil τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου

«Η ταξινόμηση και κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιώσιμη κινητικότητα στη χώρα μας. Και αυτή η πρωτιά οφείλεται στον σχεδιασμό, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου Motor Oil», λέει ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηφώτης. Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Motor Oil. 

Τα δύο οχήματα Toyota Mirai παραδόθηκαν στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και στην Ολυμπία Οδό, στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους, όπου πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος ανεφοδιασμός τους.

«Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος και σε συνεργασία με τη Motor Oil, ο Δήμος μας γίνεται ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που αποκτά αυτοκίνητο το οποίο θα εφοδιάζεται με υδρογόνο», προσθέτει ο Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. 

Δωρεά της Motor Oil τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου

Η λειτουργία του πρώτου πρατηρίου υδρογόνου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμου υδρογόνου από την Coral Gas και την κυκλοφορία των πρώτων επιβατικών οχημάτων, δημιουργεί ένα πιλοτικό οικοσύστημα βιώσιμης οδικής κινητικότητας.

«Με τη μεν Motor Oil είμαστε γείτονες στον αυτοκινητόδρομο και έχουμε κοινές δράσεις εδώ και πολλά χρόνια. Το δε πρόγραμμα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε για την καθαρή, πράσινη κινητικότητα», λέει με τη σειρά του ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ολυμπίας Οδού. 

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