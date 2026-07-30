Ρέθυμνο: Το τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη - Θα δώσει το παρών ο Κυρανάκης / ERT

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε στο Γερακάρι η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νότιο Ρέθυμνο.

Η Κρήτη αποχαιρετά έναν ακόμη πυροσβέστη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος, την ώρα που επιχειρούσε μαζί με τους συναδέλφους του για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς και την προστασία ανθρώπων και περιουσιών.

Κηδεία Στρατιδάκη / Eurokinissi

Το φέρετρο του 58χρονου ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα στην κηδεία του 25χρονου συναδέλφου του, Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στο ίδιο πύρινο μέτωπο.

Στο τελευταίο «αντίο» στον Μανώλη Στρατιδάκη βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Πολιτικοί που έδωσαν το «παρών» στην κηδεία / Eurokinissi

Παρόντες στην τελετή ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση τόσο στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και στην κοινωνία του Ρεθύμνου. Οι συνάδελφοί τους, που βρέθηκαν μαζί τους στη μάχη με τις φλόγες, αποχαιρετούν δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία / Eurokinissi

Την ίδια στιγμή, το νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να μετρά τις πληγές του από την καταστροφική πυρκαγιά. Για τις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, ωστόσο, η καταστροφή έχει πλέον πάρει μια προσωπική και ανείπωτα οδυνηρή διάσταση.