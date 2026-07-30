Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη

Κυρανάκης, Κεφαλογιάννης, Ανδρουλάκης έδωσαν το «παρών»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.07.26 , 19:28 Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη - Βίντεο
30.07.26 , 19:24 Βελμάρ: Ειδκές τιμές για Alfa Romeo Tonale και Junior Ibrida
30.07.26 , 18:42 Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη
30.07.26 , 17:51 Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό
30.07.26 , 17:36 Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά
30.07.26 , 17:33 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με μαγιό- Tα ligth γεύματα στις διακοπές της
30.07.26 , 16:50 Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
30.07.26 , 16:25 Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
30.07.26 , 16:10 Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
30.07.26 , 16:00 Eνσυναίσθηση ή έλλειψη ορίων; Γιατί «φορτώνομαι» την ανησυχία των άλλων;
30.07.26 , 15:50 Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
30.07.26 , 15:47 Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
30.07.26 , 15:46 Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
30.07.26 , 15:22 Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
30.07.26 , 15:20 Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
Τουρισμός για όλους: Στις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!
Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Έκρυψαν εργαζόμενους σε... φέρετρα και ψυγεία για να γλιτώσουν τα πρόστιμα!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Ρέθυμνο: Το τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη - Θα δώσει το παρών ο Κυρανάκης / ERT

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη τελέστηκε στο Γερακάρι, με βαθιά συγκίνηση.
  • Ο Στρατιδάκης έχασε τη ζωή του κατά την κατάσβεση της φονικής πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο.
  • Παρόντες στην κηδεία ήταν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει θλίψη στην κοινωνία του Ρεθύμνου.
  • Η περιοχή συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από την καταστροφή.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε στο Γερακάρι η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νότιο Ρέθυμνο.

Η Κρήτη αποχαιρετά έναν ακόμη πυροσβέστη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος, την ώρα που επιχειρούσε μαζί με τους συναδέλφους του για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς και την προστασία ανθρώπων και περιουσιών.

Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά

Κηδεία Στρατιδάκη

Κηδεία Στρατιδάκη / Eurokinissi 

Το φέρετρο του 58χρονου ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα στην κηδεία του 25χρονου συναδέλφου του, Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στο ίδιο πύρινο μέτωπο.

Στο τελευταίο «αντίο» στον Μανώλη Στρατιδάκη βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί

Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη

Πολιτικοί που έδωσαν το «παρών» στην κηδεία / Eurokinissi 

Παρόντες στην τελετή ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση τόσο στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και στην κοινωνία του Ρεθύμνου. Οι συνάδελφοί τους, που βρέθηκαν μαζί τους στη μάχη με τις φλόγες, αποχαιρετούν δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον.

Φωτιά Ρέθυμνο: Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον 58χρονο πυροσβέστη

Πλήθος κόσμου στην κηδεία / Eurokinissi 

Την ίδια στιγμή, το νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να μετρά τις πληγές του από την καταστροφική πυρκαγιά. Για τις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, ωστόσο, η καταστροφή έχει πλέον πάρει μια προσωπική και ανείπωτα οδυνηρή διάσταση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΡΕΘΥΜΝΟ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καίγεται Το Φοινικοδάσος Της Πρέβελης Στην Κρήτη - Βίντεο
Ελλαδα
Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη - Βίντεο
Ρέθυμνο: «Οι Ριπές Έφταναν Τα 160 χλμ/ώρα» - Μαρτυρία Ψαρά
Ελλαδα
Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά
Ουρές Για Έκδοση Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων Στη Λήξη Του Χρόνου
Ελλαδα
Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
Φωτιά Ρέθυμνο: Οι Θυελλώδεις Άνεμοι Προκαλούν Αναζωπυρώσεις
Ελλαδα
Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
Πότε Ανοίγουν Τα Σχολεία: Οι Αργίες 2026 - 2027
Ελλαδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Μαζί Για Το Παιδί: Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού Στη Δονούσα
Ελλαδα
Μαζί για το Παιδί: Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Ιατρείο Δονούσας
Αναζωπύρωση Της Φωτιάς Στην Πάρο
Ελλαδα
Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
Χρυσός Οδηγός: Ενώνει Δυνάμεις Με Καρδιά Του Παιδιού
Ελλαδα
Ο Χρυσός Οδηγός και «Η Καρδιά του Παιδιού» ενώνουν τις δυνάμεις τους
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στο Κτίριο Του ΕΒΕΑ
Ελλαδα
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο ΕΒΕΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top