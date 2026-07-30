Χρυσός Οδηγός: Ενώνει Δυνάμεις Με Καρδιά Του Παιδιού

Ο Χρυσός Οδηγός ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων «Η Καρδιά του Παιδιού», με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τις συγγενείς καρδιοπάθειες, καθώς και την ανάδειξη του σημαντικού κοινωνικού έργου του Συλλόγου.

Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Χρυσού Οδηγού και αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει οργανισμούς και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει, ο Χρυσός Οδηγός θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της δημόσιας παρουσίας του Συλλόγου και στη διάδοση των μηνυμάτων και των δράσεών του σε ένα ευρύτερο κοινό.

Κεντρικός άξονας της συνεργασίας είναι η ανάδειξη των αναγκών των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και των οικογενειών τους, καθώς και η ενίσχυση της ενημέρωσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της αλληλεγγύης.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Η Καρδιά του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1983 από γονείς καρδιοπαθών παιδιών και έκτοτε προσφέρει ηθική και υλική υποστήριξη, καθώς και υπεύθυνη πληροφόρηση στις οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Χρυσός Οδηγός και «Η Καρδιά του Παιδιού» θέτουν τις βάσεις για μια κοινή πορεία με επίκεντρο την ενημέρωση, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και, πάνω απ’ όλα, την ουσιαστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

