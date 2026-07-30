Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού

Σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις

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Ελλαδα
Τέσσερις συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στη νότια Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
  • Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση του Ασπρου Χωριού και του χωριού Καμάρι, με κατεύθυνση προς Δρυό.
  • Συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου και τρία άτομα για την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ, μετά την παράδοση πορίσματος της Πυροσβεστικής.
  • Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά και ξερά κλαδιά στον ΧΥΤΑ, χωρίς κατάλληλη διαχείριση.
  • Η Πυροσβεστική εξετάζει την αυτανάφλεξη ή το ενδεχόμενο προκληθείσας από τσιγάρο.

Νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στη νότια Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο σπεύδουν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με υδροφόρες, καταβάλλοντας προσπάθειες για την άμεση οριοθέτησή της πριν πάρει διαστάσεις.

 

 

Παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Ασπρου Χωριού, με την οδηγία οι πολίτες που βρίσκονται εκεί να απομακρυνθουν προς Δρυό. Μήνυμα για εκκένωση έλαβαν και οι κάτοικοι στο χωριό Καμάρι. 

Πάρος: Συνελήφθησαν ο δήμαρχος και τρία ακόμη άτομα για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ

Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγήθηκαν ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χριστόδουλος Μαούνης, ο υπεύθυνος διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την παράδοση του πορίσματος της Πυροσβεστικής στη Δικαιοσύνη για τα αίτια της φωτιάς, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ξεκίνησε από τον χώρο του ΧΥΤΑ.

Φωτιά Πάρος: Συνελήφθη ο δήμαρχος

Φωτιά Πάρος - 4 συλλήψεις

Σύμφωνα με το πόρισμα, στον χώρο υπήρχαν μαζί ανακυκλώσιμα υλικά, ξερά κλαδιά και χόρτα, χωρίς να έχουν προηγηθεί ο διαχωρισμός και ο θρυμματισμός τους, δημιουργώντας συνθήκες που ευνόησαν την εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του Star, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου 10 λεπτά μετά την αποχώρηση απορριμματοφόρου από τον ΧΥΤΑ, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψη του οδηγού. Η Πυροσβεστική εξετάζει ως πιθανά αίτια τόσο την αυτανάφλεξη όσο και το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τσιγάρο μέσα στα απορρίμματα.

Ο δήμαρχος Πάρου υποστηρίζει ότι η εναπόθεση των υλικών ήταν προσωρινή, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν προβλήματα στη διαχείριση του χώρου και ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας.

 

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