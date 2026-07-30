Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci

Η επιβίβασή τους σε πολυτελές σκάφος

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Η Σοφία Βεργκάρα δοκίμασε και γαλακτομπούρεκο στη Μύκονο/ βίντεο ΕΡΤ

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Τη Μύκονο επισκέφθηκε η 54χρονη Λατίνα σταρ, Σοφία Βεργκάρα, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από αναρτήσεις της στα social media. 

Νύχτες στη Μύκονο με τη Σοφία Βεργκάρα μαζί - Το «έκαψε» η Λατίνα σταρ!

Η δημοφιλής ηθοποιός απαθανατίστηκε πλάι πλάι με τη γνωστή φωτογράφο, Μαρίνα Βερνίκου. Περπατούσαν στην προβλήτα προκειμένου να επιβιβαστούν σε σκάφος. 

Σοφία Βεργκάρα- Μαρίνα Βερνίκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα- Μαρίνα Βερνίκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το beach look της ήταν εντυπωσιακό. Επέλεξε μαύρο ολόσωμο μαγιό σε στυλ balconette και μακριά ψηλόμεση maxi φούστα του οίκου Emilio Pucci, με έντονο γεωμετρικό μοτίβο σε ζωντανά χρώματα, όπως κόκκινο, μπλε, ροζ, μωβ, λευκό και μαύρο.

Σοφία Βεργκάρα- Μαρίνα Βερνίκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα- Μαρίνα Βερνίκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λαμπερή ήταν και η εμφάνιση της Μαρίνας Βερνίκου με strapless gold metallic μπικίνι, ένα ανοιχτόχρωμο μπεζ καφτάνι με δαντέλα και τζιν σορτς. 

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αργότερα, οι δύο γυναίκες που φαίνεται να συνδέονται με στενή φιλία, απαθανατίστηκαν πάνω στο σκάφος.

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός φαίνεται μάλιστα να άλλαξε outfit καθώς στις φωτογραφίες πάνω στο σκάφος, την είδαμε με λευκό ολόσωμο jumsuit από δαντέλα. 

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σοφία Βεργκάρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
 

 

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ΣΟΦΙΑ ΒΕΡΓΚΑΡΑ
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ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
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