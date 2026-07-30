Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»

Οι πανηγυρισμοί του Μπεν Άφλεκ στο πλατό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στην celebrity έκδοση του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;
  • Το ποσό θα διατεθεί στο Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Άφλεκ το 2010.
  • Συμπαίκτης του Άφλεκ ήταν ο Τζέιμι Ντινγκ, πρώην παίκτης του Jeopardy!, με τον οποίο απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις.
  • Η τελευταία ερώτηση αφορούσε την αμερικανική παράδοση απονομής χάρης στις γαλοπούλες των Ευχαριστιών.
  • Η οργάνωση του Άφλεκ στηρίζει τοπικές κοινότητες στο ανατολικό Κονγκό, προωθώντας κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε το κορυφαίο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων στη celebrity έκδοση του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; στις ΗΠΑ, απαντώντας σωστά μέχρι και την τελευταία ερώτηση μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ. Το ποσό δε θα καταλήξει στον ίδιο, καθώς προορίζεται για το Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε και δραστηριοποιείται στο ανατολικό Κονγκό. 

Βαρύ πένθος για τον Μπεν Άφλεκ

Με τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έδειξε ότι μπορεί να φτάσει ως το τέλος μιας απαιτητικής διαδρομής γνώσεων. Συμπαίκτης του ήταν ο Τζέιμι Ντινγκ, ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος παίκτης του Jeopardy!, με τον οποίο συνέθεσε το δίδυμο που διεκδίκησε το μεγάλο έπαθλο.

Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»

Οι δυο τους απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις κι έφτασαν στην τελική δοκιμασία, εκεί όπου κρίθηκε το ένα εκατομμύριο δολάρια. Η ερώτηση αφορούσε μια αμερικανική παράδοση: την απονομή χάρης στις γαλοπούλες των Ευχαριστιών από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ.

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Μπεν Άφλε: Η τελευταία, κρίσιμη ερώτηση

Στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, ο Μπεν κι ο Τζέιμι εξάντλησαν τις διαθέσιμες βοήθειες πριν οριστικοποιήσουν την απάντησή τους. Όπως αναφέρεται στις πηγές, χρησιμοποίησαν ακόμη και τη βοήθεια του τηλεφώνου, χωρίς να λάβουν ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»

Καθοριστικός αποδείχθηκε και ο ρόλος του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ. Οι δύο παίκτες άκουσαν την προσωπική του εκτίμηση, η οποία έδειχνε ως πιθανή σωστή επιλογή το Spaghetti & Meatball. Επέλεξαν να τον εμπιστευτούν και η απάντηση αποδείχθηκε σωστή.

Μετά την ανακοίνωση της σωστής επιλογής, ο Μπεν Άφλεκ και ο συμπαίκτης του σηκώθηκαν από τις θέσεις τους κι αγκαλιάστηκαν πανηγυρίζοντας τη νίκη. Έτσι, ο ηθοποιός προστέθηκε στη μικρή λίστα των celebrities που έχουν καταφέρει να φτάσουν στην κορυφή του συγκεκριμένου format.

Πού θα δοθούν τα 1 εκατ. δολάρια

Το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων θα διατεθεί εξ ολοκλήρου στο Eastern Congo Initiative. Πρόκειται για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσε ο Μπεν Άφλεκ το 2010 μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς.

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Η οργάνωση στηρίζει τοπικές κοινότητες στο ανατολικό Κονγκό, χρηματοδοτώντας δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, δημιουργούν οικονομικές ευκαιρίες και προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη. Στο σχετικό υλικό επισημαίνεται επίσης ότι ο οργανισμός δρα σε μια περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που έχει πληγεί σοβαρά από πολυετείς ένοπλες συγκρούσεις.

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ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ
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BEN AFFLECK
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EASTERN CONGO INITIATIVE
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ΤΖΙΜΙ ΚΙΜΕΛ
 |
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