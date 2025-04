Μπεν Άφλεκ: Τα αποθεωτικά λόγια για την πρώην του, Τζένιφερ Λόπεζ

Με αποθεωτικά λόγια για την Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε ο Μπεν Άφλεκ, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην πρεμιέρα της ταινίας The Accountant 2.

Ο διάσημος ηθοποιός τόνισε πως διατηρεί άριστες σχέσεις με τη Λατίνα σταρ παρά τον χωρισμό τους.

Ο Μπεν Άφλεκ κι η Τζένιφερ Λόπεζ μέσα στα... μέλια το 2022 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

«Για να είμαι ξεκάθαρος: η Τζένιφερ Λόπεζ είναι εκπληκτική. Είναι υπέροχη με τα δικά μου παιδιά, διατηρεί σταθερή σχέση μαζί τους. Λατρεύω τα δικά της παιδιά. Είναι υπέροχα... Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με μεγάλη ακεραιότητα, την αγαπώ και της είμαι ευγνώμων», δήλωσε ο σταρ για την πρώην σύζυγό του.

Ben Affleck praises Jennifer Lopez as both her kids and his kids support him at the premiere for #TheAccountant2.https://t.co/GpDzKsr8vx