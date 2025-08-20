Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα

Η Τζένη Θεωνά απολαμβάνει τις ηλιόλουστες μέρες του καλοκαιριού μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον μικρό Αρίωνα, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για το μαιευτήριο.

Η όμορφη ηθοποιός και παρουσιάστρια κυοφορεί το δεύτερο παιδί της με τον γνωστό τραγουδιστή, το οποίο είναι επίσης αρσενικού γενους. Η ίδια διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, με την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του μωρού της να έχει αρχίσει!

Σε ένα από τα βίντεο που μοιράστηκε λίγο πριν ζήσει ξανά το θαύμα της μητρότητας, η Τζένη Θεωνά απαθανάτισε τον 6χρονο γιο της να προσπαθεί να σκαρφαλώσει πάνω στο φουσκωτό - που επέπλεε στη θάλασσα- με τη βοήθεια του μπαμπά του.

Τα παιχνίδια του Δήμου Αναστασιάδη με τον 6χρονο γιο του, Αρίωνα, μέσα στη θάλασσα

Βλέποντας τους άντρες της ζωής της τόσο δραστήριους, η εγκυμονούσα αναρωτήθηκε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είμαι η μοναδική άραγε που δεν ασχολούμαι με καμία φυσική δραστηριότητα;».

Ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, η Τζένη Θεωνά αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλίτσα μαζί με τον Αρίωνα, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2019. Το νέο μέλος αναμένεται να ολοκληρώσει την οικογενειακή της ευτυχία με τον Δήμο Αναστασιάδη, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 2014.