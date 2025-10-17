Ιωάννινα: Δάσκαλος κατηγορείται για παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

Είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν αλλά αθωώθηκε

17.10.25 , 22:31 Ιωάννινα: Δάσκαλος κατηγορείται για παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας
Αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσε στα Ιωάννινα η καταγγελία για δάσκαλο δημοτικού, που φέρεται να παρενοχλούσε σεξουαλικά κοριτσάκι 10 ετών.

Το κοριτσάκι εξομολογήθηκε στη μητέρα του ότι ο δάσκαλός του στο δημοτικό, με τα αρχικά Σ. Ν., το χάιδευε περίεργα, με αποτέλεσμα να νιώθει άβολα. Μάλιστα, το παιδί φαίνεται να είπε στους γονείς του ότι αυτό δεν είχε συμβεί μόνο μία φορά.

Οι γονείς «πάγωσαν» όταν το άκουσαν και αμέσως κατήγγειλαν στον εισαγγελέα ανηλίκων όσα τους είπε ότι ζει το παιδί στο σχολείο.

Ιωάννινα: Δάσκαλος κατηγορείται για παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, ενώ ο δάσκαλος απομακρύνθηκε από το δημοτικό των Ιωαννίνων και τοποθετήθηκε σε διοικητική θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παρόμοιο περιστατικό, όμως είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στον νομό Ιωαννίνων, με πλούσια εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα και προκαλεί έντονα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία το γεγονός ότι εμπλέκεται δεύτερη φορά σε παρόμοια υπόθεση.

