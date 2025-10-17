Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities

Η Hermès δεν είναι απλώς ένα brand – είναι συνώνυμο της διαχρονικής κομψότητας, της πολυτέλειας και του απόλυτου status symbol. Από τη διάσημη Birkin μέχρι την Kelly, οι τσάντες του οίκου αποτελούν αντικείμενο πόθου για όσους αγαπούν τη μόδα!

Στην Ελλάδα, αρκετές επώνυμες έχουν εντάξει τις εμβληματικές δημιουργίες του γαλλικού οίκου στις εμφανίσεις τους, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία τους στο διαχρονικό στιλ και στη λεπτομέρεια.

Κατερίνα Καινούργιου, Αμαλία Κωστοπούλου, Ελένη Μενεγάκη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δέσποινα Βανδή και Βίκυ Καγιά πρωταγωνιστούν σε μερικές από τις πιο chic στιγμές τους, κρατώντας τις Hermès τσάντες τους — από το street style μέχρι τις πιο επίσημες εμφανίσεις.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, βλέπουμε πώς κάθε μία από αυτές τις γυναίκες επιλέγει να φορέσει τη δική της Hermès statement bag, αποδεικνύοντας ότι το στιλ βρίσκεται πάντα στη λεπτομέρεια.

Δέσποινα Βανδή: Η εμφάνιση με την γκρι Hermès Birkin

Δέσποινα Βανδή

H Δέσποινα Βανδή έχει αποκτήσει τη δική της Hermès Birkin σε γκρι χρώμα, που κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ. Η τραγουδίστρια είναι πάντα στυλάτη και προσεγμένη, επιλέγοντας τα πιο μοδάτα κομμάτια που κυκλοφορούν, είτε τη δούμε σε μια casual εμφάνιση είτε σε μια βραδινή της έξοδο.

Kατερίνα Καινούργιου: Η γκρι Hermès Birkin που απέκτησε

Κατερίνα Kαινούργιου

Η Κατερίνα Kαινούργιου είναι γνωστό ότι αγαπά τα διάσημα brands στις εμφανίσεις της, τόσο εντός όσο και εκτός πλατό, με τις τσάντες και τα παπούτσια να είναι το φετίχ της. Και εκείνη έχει αποκτήσει την Birkin Hermes σε γκρι χρώμα.

Αμαλία Κωστοπούλου: Ο ενθουσιασμός της που απέκτησε την μπεζ Hermes Birkin

Η Αμαλία Κωστοπούλου με την Hermes τσάντα της

Τη νέα της Hermès Birkin τσάντα παρουσίασε μέσα από το TikTok η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία ήταν εμφανώς ενθουσιασμένη με την νέα της αγορά! Η τιμή μιας τέτοιας Birkin τσάντας ξεκινά από περίπου 10.000 ευρώ.

Ελένη Μενεγάκη: Η αγάπη της για τις Hermès τσάντες

H Ελένη Μενεγάκη δεν έχει μία Hermès αλλά τρεις. Η μία είναι σε χρώμα ταμπά Hermès Birkin, η οποία κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Η άλλη είναι σε μαύρη Hermès Birkin. Και η τρίτη είναι μια μαύρη Hermès Kelly.

Η «Kelly» έχε σχήμα τραπέζιο και κλείνει με δύο λουράκια. Στο κάτω μέρος της έχει τέσσερα καρφιά που την βοηθούν να στέκεται όρθια. Διατίθεται σε οκτώ μεγέθη, που κυμαίνονται από 15 έως 50 εκατοστά.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι τρεις Hermès τσάντες που έχει αποκτήσει

Η αδυναμία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στις Hermes τσάντες είναι ολοφάνερη! Η μία είναι η μαύρη Mini Kelly Hermes, που κοστίζει 27.550 ευρώ. Η τιμή της πάντως διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος, το υλικό και το χρώμα, που θα επιλέξεις.

Μία από τις πιο πολύτιμες τσάντες που διαθέτει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη συλλογή της είναι η πετρόλ Hermes Birkin 25 αξίας περίπου 30.000 ευρώ. Η ίδια είχε αποκαλύψει τη luxury τσάντα της σε έναν αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, τον οποίο παρακολούθησε αγκαλιά με τον γιο της.

Η all time classic Constance Elan bag - Έχει αξία 13.000 ευρώ και μαζί με την Birkin, είναι από τα πιο διαχρονικά σχέδια της Hermès. Ο λόγος για την Constance Elan bag, που όλες οι γυναίκες ονειρεύονται να εντάξουν στην γκαρνταρόμπα τους. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου προτίμησε τη ροζ - ασημί.

Bίκυ Καγιά: Η αδυναμία στις Hermès

H Βίκυ Καγιά έχει αποκτήσει μία γκρι Birkin τσάντα του οίκου Hermès και τη συνδυάζει πάντα με τα κατάλληλα outfits!

Hermès: Η ιστορία πίσω από την πιο διάσημη τσάντα στον κόσμο

Όσοι αγαπούν τη μόδα γνωρίζουν καλά πως μια τσάντα Hermès δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ – είναι σύμβολο κύρους και διαχρονικής κομψότητας. Θεωρείται η «Rolls Royce της μόδας», καθώς η αξία της μπορεί να ξεκινά από περίπου 7.000 ευρώ για ένα απλό δερμάτινο μοντέλο και να ξεπερνά ακόμη και τις 200.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημιουργίες από σπάνιο κροκό δέρμα διακοσμημένες με διαμάντια.

Η ιστορία της πιο διάσημης Hermès, της Birkin, ξεκινά το 1983, σε μια πτήση της Air France από το Παρίσι προς το Λονδίνο. Εκεί, η θρυλική Jane Birkin γνώρισε τυχαία τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Jean-Louis Dumas. Η συζήτησή τους περιστράφηκε γύρω από την ανάγκη μιας πρακτικής, ευρύχωρης και κομψής τσάντας για την καθημερινότητα και τα ταξίδια. Ο Dumas, εμπνευσμένος από τα λόγια της, σχεδίασε πρόχειρα το πρώτο σχέδιο της Birkin πάνω σε μια χάρτινη σακούλα του αεροπλάνου.

Αυτό το τυχαίο στιγμιότυπο αποτέλεσε την αρχή μιας εικονοποιημένης σχέσης μόδας και πολυτέλειας, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από τότε, η Birkin – και μαζί της η Kelly – παραμένουν το απόλυτο fashion statement, με λίστες αναμονής που ξεπερνούν τους 12 μήνες και με τις μεγαλύτερες fashion icons να τις επιλέγουν ξανά και ξανά.