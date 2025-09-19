Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας

Η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται στα «φώτα» της δημοσιότητας για πολλούς λόγους, ένας από αυτούς είναι η υπόθεση που την έχει οδηγήσει στα δικαστήρια και αφορά τους ισχυρισμούς ότι έχει γεννηθεί άνδρας.

Με το που ήρθαν στη δημοσιότητα οι θεωρίες αυτές, τα μεγαλύτερα tabloids παγκοσμίως αφιέρωσαν τα πρωτοσέλιδά τους στη Γαλλίδα πρώτη κυρία.

Από πού, όμως, ξεκίνησε όλο αυτό;

Από το 2017 χρονολογούνται οι ισχυρισμοί σχετικά με τη Μπριζίτ Μακρόν / AP (Remko de Waal)

«Ο αδερφός της Μπριζίτ έκανε αλλαγή φύλου και πήρε αυτό το όνομα»

Στις αρχές του 2025, η Κάντας Όουενς, μια Αμερικανίδα ακροδεξιά σχολιάστρια, δημοσίευσε ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube που είχε τον τίτλο «Becoming Brigitte: An Introduction». Σε αυτό υποστηρίζει ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε αγόρι με το όνομα Ζαν Μισέλ Τουρνιέ.

«Όταν είπα ότι θα έβαζα στοίχημα ολόκληρη την επαγγελματική καριέρα μου ότι η Μπριζίτ Μακρόν, η σημερινή πρώτη κυρία της Γαλλίας, γεννήθηκε άνδρας, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που δε με πίστεψαν μόνο και μόνο επειδή ακούγεται τρελό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Όουενς.

Η σχολιάστρια μπορεί να μην παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο προς υπεράσπιση του ισχυρισμού της, ωστόσο το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια προβολές και έφερε στην επιφάνεια αυτές τις θεωρίες.

Οι Μακρόν θα βρεθούν έναντι στην Όουενς στα δικαστήρια των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα. Μιλώντας στο podcast Fame Under Fire του BBC, ο δικηγόρος των Μακρόν δήλωσε ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα είναι επιστημονικού χαρακτήρα» και ότι το ζευγάρι ήταν έτοιμο να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα παρείχαν φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, ο κ. Κλερ απάντησε ότι υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

Τα σενάρια αυτά για τη Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται πως είναι, ωστόσο, προγενέστερα. Ξεκίνησαν από το 2017, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά.

Ο αδερφός της Μπριζίτ και η ίδια / YouTube

Πυροδοτήθηκαν από τη δημοσιογράφο Νατάσα Ρέι, η οποία ισχυρίστηκε σε διαδικτυακή της συνέντευξη κάτι ακόμη πιο τραβηγμένο. Σύμφωνα με την ίδια, η Μπριζίτ Μακρόν «δεν υπάρχει». Ο αδερφός της έκανε αλλαγή φύλου και πήρε το όνομα.. Μπριζίτ.

Στη συνέντευξη παρουσιάστηκε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία των Τρονιέ, όπου εικονίζεται η μικρή τότε Μπριζίτ στην αγκαλιά της μητέρας της. Η δημοσιογράφος, ωστόσο, ισχυρίστηκε πως μπορεί να πρόκειται για τη Νάταλι Φαρσί, ανιψιά της οικογένειας, που έμεινε ορφανή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ακολούθησε ο αβάσιμος ισχυρισμός ότι η Μπριζίτ Τρονιέ γεννήθηκε ως Ζαν Μισέλ Τρονιέ, το αγόρι στη φωτογραφία, και υπεβλήθη σε επέμβαση αλλαγής φύλου τη δεκαετία του 1980.

Η θεωρία συνωμοσίας διαδόθηκε αμέσως στα social media με το hashtag #JeanMichelTrogneux και υιοθετήθηκε από ιστοσελίδες που συνδέονται με την ακροδεξιά, τα «Κίτρινα Γιλέκα» και το κίνημα QAnon, που ειδικεύεται σε ψευδείς και ακραίους ισχυρισμούς.

Οι θεωρίες συνομωσίας για τη σύζυγο του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν / AP (Ludovic Marin)

Τα δημοσιεύματα πήραν γιγαντιαίες διαστάσεις και δεν πέρασαν απαρατήρητα από την ίδια τη Μπριζίτ, η οποία στράφηκε στη νομική οδό μηνύοντας τη Ρέι.

Κέρδισε το δικαστήριο λίγο καιρό μετά, και τόσο εκείνη όσο και ο αδερφός της πήραν αποζημίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση που δέχθηκαν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δε θέλει να αναφερθεί εκτενώς στο θέμα, ωστόσο το 2024 αρκέστηκε να σχολιάσει ότι «Υπάρχουν πολλοί τρελοί εκεί έξω».