MAN: Σε ποιον παραδίδει 3000 λεωφορεία

Η μεγαλύτερη σύμβαση λεωφορείων στην ιστορία της εταιρείας

Πρώτη Δημοσίευση: 18.12.25, 09:17
MAN: Σε ποιον παραδίδει 3000 λεωφορεία
Η MAN Truck & Bus αναδείχθηκε ως ο κύριος προμηθευτής στη μεγαλύτερη σύμβαση λεωφορείων της Deutsche Bahn (DB) στην ιστορία της εταιρείας. Έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με τη Deutsche Bahn για περισσότερα από 3.000 οχήματα για την περίοδο από το 2027 έως το 2032.Αποδοτικά οχήματα ντίζελ, καινοτόμα υβριδικά μοντέλα, βιώσιμα ηλεκτρικά λεωφορεία. 

MAN: Σε ποιον παραδίδει 3000 λεωφορεία

Τα οχήματα MAN Lion’s Intercity LE σε τρία διαφορετικά μήκη θα παραδοθούν για τις υπεραστικές μεταφορές. Ένα σημαντικό ποσοστό των λεωφορείων που θα παραδοθούν θα είναι πλήρως ηλεκτρικά και αυτό αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα στροφής προς τη βιώσιμη κινητικότητα στις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες και ένα ορόσημο για την ηλεκτροκίνηση στη Γερμανία.

MAN
 |
MAN TRUCK & BUS
 |
DEUTSCHE BAHN
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
