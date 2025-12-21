IQ 160: Η Μουρίκη γεννάει! - «Τα καταφέραμε, Καλατζή!»

Ο Καλατζής έδειχνε βαθιά απογοητευμένος όταν έμαθε πως δεν ήταν εκείνος ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης. Εκείνη βρισκόταν σε υποχρεωτική άδεια τοκετού, ωστόσο δεν μπόρεσε να μείνει μακριά από τη δουλειά, καθώς μια νέα υπόθεση κέντρισε το ενδιαφέρον της.

Ένας 45χρονος οφθαλμίατρος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο ιατρείο του. Από την πρώτη στιγμή, η Πηνελόπη πίστεψε πως ένοχος ήταν ο συνέταιρός του, ο επίσης οφθαλμίατρος Γρηγόρης Ραγκαβής. Παρότι δεν διέθετε αποδείξεις, το ένστικτό της την οδηγούσε επίμονα προς εκείνον. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να καταρρίψει το ισχυρό του άλλοθι, φτάνοντας σε σημείο να παραλογίζεται και να αγνοεί κάθε λογική προειδοποίηση.

Στην εμμονική της προσπάθεια να αποκαλύψει την αλήθεια, η Πηνελόπη αψήφησε ακόμη και τις συσπάσεις του τοκετού, οι οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει. Το αποτέλεσμα ήταν να γεννήσει τελικά στη ρεσεψιόν της οφθαλμολογικής κλινικής, σε μια σκηνή έντασης και πανικού, με μοναδική βοήθειά της τον Καλατζή.

«Δεν προσποιούμαι! Γεννάω!» φώναξε έντρομη η Μουρίκη. Ο Καλατζής, πανικόβλητος αλλά αποφασισμένος να τη βοηθήσει, προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του λέγοντάς της: «Κουράγιο, κουράγιο… θα τα καταφέρεις! Αναπνέεις, αναπνέεις!»

Γέννησε η Πηνελόπη!

Λίγα λεπτά αργότερα, η Πηνελόπη γέννησε τον γιο της στη ρεσεψιόν, με τη βοήθεια του οφθαλμίατρου όσο και του Καλατζή. Αμέσως μετά, ο Καλατζής έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ολοκληρώνοντας με ασφάλεια τη διαδικασία. Η Πηνελόπη, συγκινημένη, είπε: «Κοίταξέ τον… κοίταξε τι όμορφος που είναι! Τα καταφέραμε, Καλατζή!»