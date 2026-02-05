Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις

Επικαιροποιήθηκε σήμερα (Πέμπτη 5/2) το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα. Iσχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αναμένονται στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.



Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:



α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).



2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες μέχρι τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία από το απόγευμα βελτίωση αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι στα βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι 7 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στα νότια τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.