IQ 160: Φινάλε 3ου Κύκλου με διπλό επεισόδιο σήμερα, Κυριακή 21/12!

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 ήρθε στο Star και… εγκυμονούσε εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη, και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέχτηκαν σε νέες παραβάσεις και απρόβλεπτες περιπέτειες, αντιμετώπισαν ανεξιχνίαστες υποθέσεις και επικίνδυνες αποστολές, ενώ βρέθηκαν στο επίκεντρο νέων ερευνών, παρεξηγήσεων και εξηγήσεων.

Στον τρίτο κύκλο δεν έλειψαν ούτε οι νέες γνωριμίες ούτε οι εξομολογήσεις, με τις προσωπικές τους ζωές να μπλέκονται συνεχώς με τις επαγγελματικές τους υποθέσεις. Το χιούμορ και η ένταση συνυπήρχαν σε κάθε επεισόδιο, ενώ οι έρωτες και οι ανατροπές κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος, μαζί με μια απρόσμενη άφιξη που άλλαξε τα πάντα: ένα μωρό που έφερε νέες ισορροπίες και ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

Τι θα δούμε στo 11ο & 12ο επεισόδιο

Επεισόδιο 11

Ο Τηλέμαχος έχει μάθει πως ο Καλατζής είναι ο «ανταγωνιστής» του, στο θέμα της πατρότητας του παιδιού της Πηνελόπης. Παραμένει, όμως, δίπλα της και «φροντίζει» για όλα με έναν «φορτικό» τρόπο. Μια σαραντάχρονη ινφλουένσερ και μητέρα δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση, μέσω του κινητού της και το πτώμα της βρίσκεται σε ένα ερειπωμένο κτίσμα. Οι ακόλουθοί της είναι σοκαρισμένοι και προσπαθούν να βοηθήσουν και ειδικά η πιο φανατική από αυτούς, που όχι μόνο λάτρευε την ινφλουένσερ, αλλά την ακολουθούσε και σε κάθε της βήμα. Η ομάδα αρχικά χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της, ώσπου διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι φαντασιόπληκτη. Έχει φτιάξει στο μυαλό της μια ιστορία μυστηρίου που δε στέκει, αλλά που δυστυχώς «όπλισε» το χέρι του δολοφόνου. Ο Τηλέμαχος μαθαίνει για τη συμμετοχή της Πηνελόπης στην έρευνα και τα βάζει με τον Καλατζή, πιστεύοντας ότι εκείνος την πιέζει να το κάνει. Η Πηνελόπη αποφασίζει να ανοίξει επιτέλους τον φάκελο με το τεστ πατρότητας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ευχόταν…

Γκεστ επεισοδίου 11

Ναταλία Καλημεράντζη (Ντόρα Βεργή)

Μαριάννα Μαυριανού (Αμαλία Καραμάνου)

Χρήστος Γλυκός (Αλεξίου)

Βαγγέλης Ψωμάς (Κλέαρχος)

Λωξάνδρα (Λήδα)

Γιώργος Χριστάκης (Μελέτης)

Χαρά Μακρυστάθη (Άρτεμής)

Φωτεινή Παπαχριστοπούλου (δασκάλα γιόγκα)

Γιώργος Βασιλιάδης (υπάλληλος)

Επεισόδιο 12 – τελευταίο 3ου Κύκλου

Ο Καλατζής έχει απογοητευτεί μαθαίνοντας ότι δεν είναι αυτός ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης. Εκείνη βρίσκεται σε υποχρεωτική άδεια τοκετού, αλλά μια καινούργια υπόθεση την ιντριγκάρει: Ένας 45χρονος οφθαλμίατρος βρίσκεται δολοφονημένος, στο ιατρείο του. Η Πηνελόπη πιστεύει ότι ο ένοχος είναι ο συνέταιρος του θύματος, ο επίσης οφθαλμίατρος Γρηγόρης Ραγκαβής, αλλά δεν έχει αποδείξεις. Παρόλα αυτά, το ένστικτό της τής λέει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και κάνει τα πάντα για να καταρρίψει το ισχυρό του άλλοθι, φτάνοντας ακόμη και σε σημείο να παραλογίζεται! Συνεχίζοντας το επίμονο κυνηγητό του Ραγκαβή, αγνοεί τις συσπάσεις του τοκετού, που έχουν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να γεννήσει τελικά στη ρεσεψιόν της οφθαλμολογικής κλινικής, με τη βοήθεια του Καλατζή. Παρά την ταλαιπωρία της, είναι χαρούμενη που διαλεύκανε την υπόθεση και συγκινημένη, που κρατάει τον γιο της στην αγκαλιά της. Το ίδιο συγκινημένος και ενθουσιασμένος είναι και ο Τηλέμαχος, ώσπου έρχεται η μεγάλη ανατροπή: Το φούτερ που χρησιμοποιήθηκε για το τεστ πατρότητας δεν ήταν δικό του, αλλά του Καλατζή!

Γκεστ επεισοδίου 12

Αργύρης Αγγέλου (Γρηγόρης Ραγκαβής)

Εύη Δαέλη (Ολίβια)

Κατερίνα Δημήτρογλου (Φανή Κυπραίου)

Γιούλη Αρχοντάκη (Νέλλη)

Βάνα Ζαφείρη (μητέρα μαθητή)

Χρήστος Μαραθωνίτης (Χρήστος Κωστόπουλος)