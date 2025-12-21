IQ 160: Φινάλε 3ου Κύκλου με διπλό επεισόδιο σήμερα, Κυριακή 21/12!

Μη χάσετε το ανατρεπτικό φινάλε της αστυκωμικής σειράς του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.12.25 , 11:26 Θρήνος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδερφή του - «Ήταν η ηρωίδα μου»
21.12.25 , 11:09 Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο στα νοτιοανατολικά της Σκύρου
21.12.25 , 10:44 IQ 160: Φινάλε 3ου Κύκλου με διπλό επεισόδιο σήμερα, Κυριακή 21/12!
21.12.25 , 10:40 Αγρότες στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα –«Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση
21.12.25 , 10:03 Μητσοτάκης για αγρότες: 16 από τα 27 αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί
21.12.25 , 09:23 Athens Santa Run 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
21.12.25 , 09:15 Nissan: Ξεκινά την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς
21.12.25 , 09:03 Ο γάμος του βασιλιά Όθωνα και της δούκισσας Αμαλίας
21.12.25 , 09:02 2025: Η χρονιά που η φοροδιαφυγή αποκαλύφθηκε μέσω POS και myDATA
21.12.25 , 08:54 Ομίλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Νέα διάκριση
21.12.25 , 08:30 Ραγδαία μετάδοση της γρίπης μέσα στις γιορτές: Ποιοι κινδυνεύουν
21.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Δεκεμβρίου
21.12.25 , 00:01 Ένοχος ο ψευτο-ερευνητής που έταζε ότι θα εντοπίσει τον αγνοούμενο γιατρό
20.12.25 , 22:59 Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι θα έλεγα στον Μαζωνάκη αν τον είχα απέναντί μου
20.12.25 , 21:37 Ανήλικοι «dealers» σε σχολεία: Η δράση της συμμορίας
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα
Χήρα Ν. Ξυλούρη: «Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια»
Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ
GNTM Εντουάρντο: «Η Ειρήνη μου έλειψε περισσότερο από τον αδελφό μου»
Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε εδώ το trailer του 11ου & 12ου επεισοδίου της σειράς IQ 160
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 ήρθε στο Star και… εγκυμονούσε εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη, και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέχτηκαν σε νέες παραβάσεις και απρόβλεπτες περιπέτειες, αντιμετώπισαν ανεξιχνίαστες υποθέσεις και επικίνδυνες αποστολές, ενώ βρέθηκαν στο επίκεντρο νέων ερευνών, παρεξηγήσεων και εξηγήσεων.

iq 160

Στον τρίτο κύκλο δεν έλειψαν ούτε οι νέες γνωριμίες ούτε οι εξομολογήσεις, με τις προσωπικές τους ζωές να μπλέκονται συνεχώς με τις επαγγελματικές τους υποθέσεις. Το χιούμορ και η ένταση συνυπήρχαν σε κάθε επεισόδιο, ενώ οι έρωτες και οι ανατροπές κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος, μαζί με μια απρόσμενη άφιξη που άλλαξε τα πάντα: ένα μωρό που έφερε νέες ισορροπίες και ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

Τι θα δούμε στo 11ο & 12ο επεισόδιο

iq160

Επεισόδιο 11

Ο Τηλέμαχος έχει μάθει πως ο Καλατζής είναι ο «ανταγωνιστής» του, στο θέμα της πατρότητας του παιδιού της Πηνελόπης. Παραμένει, όμως, δίπλα της και «φροντίζει» για όλα με έναν «φορτικό» τρόπο. Μια σαραντάχρονη ινφλουένσερ και μητέρα δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση, μέσω του κινητού της και το πτώμα της βρίσκεται σε ένα ερειπωμένο κτίσμα. Οι ακόλουθοί της είναι σοκαρισμένοι και προσπαθούν να βοηθήσουν και ειδικά η πιο φανατική από αυτούς, που όχι μόνο λάτρευε την ινφλουένσερ, αλλά την ακολουθούσε και σε κάθε της βήμα. Η ομάδα αρχικά χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της, ώσπου διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι φαντασιόπληκτη. Έχει φτιάξει στο μυαλό της μια ιστορία μυστηρίου που δε στέκει, αλλά που δυστυχώς «όπλισε» το χέρι του δολοφόνου. Ο Τηλέμαχος μαθαίνει για τη συμμετοχή της Πηνελόπης στην έρευνα και τα βάζει με τον Καλατζή, πιστεύοντας ότι εκείνος την πιέζει να το κάνει. Η Πηνελόπη αποφασίζει να ανοίξει επιτέλους τον φάκελο με το τεστ πατρότητας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ευχόταν…

Γκεστ επεισοδίου 11

Ναταλία Καλημεράντζη (Ντόρα Βεργή)

Μαριάννα Μαυριανού (Αμαλία Καραμάνου)

Χρήστος Γλυκός (Αλεξίου)

Βαγγέλης Ψωμάς (Κλέαρχος)

Λωξάνδρα (Λήδα)

Γιώργος Χριστάκης (Μελέτης)

Χαρά Μακρυστάθη (Άρτεμής)

Φωτεινή Παπαχριστοπούλου (δασκάλα γιόγκα)

Γιώργος Βασιλιάδης (υπάλληλος)

Επεισόδιο 12 – τελευταίο 3ου Κύκλου

Ο Καλατζής έχει απογοητευτεί μαθαίνοντας ότι δεν είναι αυτός ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης. Εκείνη βρίσκεται σε υποχρεωτική άδεια τοκετού, αλλά μια καινούργια υπόθεση την ιντριγκάρει: Ένας 45χρονος οφθαλμίατρος βρίσκεται δολοφονημένος, στο ιατρείο του. Η Πηνελόπη πιστεύει ότι ο ένοχος είναι ο συνέταιρος του θύματος, ο επίσης οφθαλμίατρος Γρηγόρης Ραγκαβής, αλλά δεν έχει αποδείξεις. Παρόλα αυτά, το ένστικτό της τής λέει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και κάνει τα πάντα για να καταρρίψει το ισχυρό του άλλοθι, φτάνοντας ακόμη και σε σημείο να παραλογίζεται! Συνεχίζοντας το επίμονο κυνηγητό του Ραγκαβή, αγνοεί τις συσπάσεις του τοκετού, που έχουν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να γεννήσει τελικά στη ρεσεψιόν της οφθαλμολογικής κλινικής, με τη βοήθεια του Καλατζή. Παρά την ταλαιπωρία της, είναι χαρούμενη που διαλεύκανε την υπόθεση και συγκινημένη, που κρατάει τον γιο της στην αγκαλιά της. Το ίδιο συγκινημένος και ενθουσιασμένος είναι και ο Τηλέμαχος, ώσπου έρχεται η μεγάλη ανατροπή: Το φούτερ που χρησιμοποιήθηκε για το τεστ πατρότητας δεν ήταν δικό του, αλλά του Καλατζή!

Γκεστ επεισοδίου 12

Αργύρης Αγγέλου (Γρηγόρης Ραγκαβής)

Εύη Δαέλη (Ολίβια)

Κατερίνα Δημήτρογλου (Φανή Κυπραίου)

Γιούλη Αρχοντάκη (Νέλλη)

Βάνα Ζαφείρη (μητέρα μαθητή)

Χρήστος Μαραθωνίτης (Χρήστος Κωστόπουλος)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top