GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

GNTM: Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Ανέστης από τους κριτές

Δεύτερος τερμάτισε ο Ανέστης στον μεγάλο τελικό του GNTM 2025! Η βαθμολογία που πήρε από τους κριτές και το κοινό συνολικά ήταν 114!

Οι φωτογραφίες του στις δυο τελευταίες δοκιμασίες εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή. Συνολικά η βαθμολογία που συγκέντρωσε από τις δύο δοκιμασίες από τους κριτές ήταν 89 βαθμοί.

Ο Ανέστης Τεντέσκι ήταν από την αρχή ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού GNTM. Ξεχώρισε από την πρώτη κιόλας audition και πήρε από τους κριτές πολύ κολακευτικά σχόλια.

Ο 23χρονος πήγε στον διαγωνισμό μαζί με τον αδελφό του Εντουάρντο και κατάφεραν να μπουν και οι δυο στο σπίτι του διαγωνισμού. Εκείνος συνέχισε μέχρι το τέλος, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, μετά από μία πολύ καλή πορεία, αποχαιρέτησε το GNTM.

Ο Ανέστης Τεντέσκι στην audition του GNTM

Το νεαρό μοντέλο, με καταγωγή από την Ιταλία, σπουδάζει Ιατρική στο Παρίσι. Παράλληλα, τα τελευταία τρία χρόνια, ασχολείται με το modelling και εκπροσωπείται από πρακτορεία σε Μιλάνο και Μαδρίτη.

Στον ελεύθερό του χρόνο παίζει κλασική κιθάρα, στην οποία εξασκείται από τα έξι του χρόνια.

Αγαπά εξίσου τη γυμναστική και το μπάσκετ. Στο GNTM πήγε, όπως είπε, για να πάρει ακόμα περισσότερες εμπειρίες στον χώρο της μόδας.

Η αυτοπεποίθησή του Ανέστη Τεντέσκι δίνει extra πόντους στην ομορφιά του

Όταν δήλωσε συμμετοχή στο GNTM το είπε αμέσως στον αδελφό του, Εντουάρντο, και του πρότεινε να κάνει κι εκείνος αίτηση! Έτσι και έγινε και βρέθηκαν και οι δύο να διεκδικούν τον ίδιο τίτλο.

Ο Ανέστης με τον αδελφλό του Εντουάρντο στην πρώτη τους οντισιόν στο GNTM

Στις φωτογραφίσεις του GNTM ο Ανέστης έπαιρνε πολλά θετικά σχόλια

Mέσα στον διαγωνισμό ήρθε πιο κοντά με την Ξένια και, μάλιστα, δε δίστασε να το παραδεχτεί και στην κάμερα.

«Εντάξει με την Ξένια, από τη στιγμή που μείναμε πιο λίγοι στο σπίτι, έχουμε έρθει πιο κοντά. Την έχω γνωρίσει καλύτερα, είναι πολύ όμορφη κοπέλα» είπε χαρακτηριστικά.

