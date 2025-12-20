GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

Η διαδρομή του Ανέστη Τεντέσκι στο GNTM και το βιογραφικό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.12.25 , 01:11 Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
20.12.25 , 01:05 GNTM: Μην το σκέφτεσαι, δήλωσε συμμετοχή!
20.12.25 , 01:02 GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
20.12.25 , 00:47 GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!
20.12.25 , 00:35 GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές
19.12.25 , 23:51 Καρέ καρέ η δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συντρόφου του
19.12.25 , 23:21 Μητσοτάκης στο Star για αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία»
19.12.25 , 23:15 GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα
19.12.25 , 23:08 Κυψέλη: Αστυνομικοί Περνούν Χειροπέδες Σε Πορτοφολά
19.12.25 , 22:59 Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο
19.12.25 , 22:05 GNTM Τελικός: «Ψυχρολουσία» για την Ειρήνη - Αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα
19.12.25 , 22:00 Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο
19.12.25 , 21:57 GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία
19.12.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 19/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 30.000.000 ευρώ
19.12.25 , 21:25 GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene
GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
GNTM: Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Ανέστης από τους κριτές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεύτερος τερμάτισε ο Ανέστης στον μεγάλο τελικό του GNTM 2025! Η βαθμολογία που πήρε από τους κριτές και το κοινό συνολικά ήταν 114!

Δείτε εδώ τα επεισόδια του GNTM

Οι φωτογραφίες του στις δυο τελευταίες δοκιμασίες εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή. Συνολικά η βαθμολογία που συγκέντρωσε από τις δύο δοκιμασίες από τους κριτές ήταν 89 βαθμοί. 

Ο Ανέστης Τεντέσκι ήταν από την αρχή ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού GNTM. Ξεχώρισε από την πρώτη κιόλας audition και πήρε από τους κριτές πολύ κολακευτικά σχόλια.

GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

Ο 23χρονος πήγε στον διαγωνισμό μαζί με τον αδελφό του Εντουάρντο και κατάφεραν να μπουν και οι δυο στο σπίτι του διαγωνισμού. Εκείνος συνέχισε μέχρι το τέλος, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, μετά από μία πολύ καλή πορεία, αποχαιρέτησε το GNTM. 

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

Ο Ανέστης Τεντέσκι στην audition του GNTM 

Το νεαρό μοντέλο, με καταγωγή από την Ιταλία, σπουδάζει Ιατρική στο Παρίσι. Παράλληλα, τα τελευταία τρία χρόνια, ασχολείται με το modelling και εκπροσωπείται από πρακτορεία σε Μιλάνο και Μαδρίτη. 

Στον ελεύθερό του χρόνο παίζει κλασική κιθάρα, στην οποία εξασκείται από τα έξι του χρόνια.

Αγαπά εξίσου τη γυμναστική και το μπάσκετ. Στο GNTM πήγε, όπως είπε, για να πάρει ακόμα περισσότερες εμπειρίες στον χώρο της μόδας.

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

Η αυτοπεποίθησή του Ανέστη Τεντέσκι δίνει extra πόντους στην ομορφιά του

Όταν δήλωσε συμμετοχή στο GNTM το είπε αμέσως στον αδελφό του, Εντουάρντο, και του πρότεινε να κάνει κι εκείνος αίτηση! Έτσι και έγινε και βρέθηκαν και οι δύο να διεκδικούν τον ίδιο τίτλο. 

Ο Ανέστης με τον Εντουάρντο στην πρώτη τους οντισιόν στο GNTM

Ο Ανέστης με τον αδελφλό του Εντουάρντο στην πρώτη τους οντισιόν στο GNTM

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

Στις φωτογραφίσεις του GNTM ο Ανέστης έπαιρνε πολλά θετικά σχόλια

Mέσα στον διαγωνισμό ήρθε πιο κοντά με την Ξένια και, μάλιστα, δε δίστασε να το παραδεχτεί και στην κάμερα.

«Εντάξει με την Ξένια, από τη στιγμή που μείναμε πιο λίγοι στο σπίτι, έχουμε έρθει πιο κοντά. Την έχω γνωρίσει καλύτερα, είναι πολύ όμορφη κοπέλα» είπε χαρακτηριστικά.

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

Δείτε εδώ την πρώτη οντισιόν του Ανέστη με τον αδελφό του, Εντουάρντο:

GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΕΝΤΕΣΚΙ
 |
GNTM
 |
GNTM ΑΝΕΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top