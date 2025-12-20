GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

Η Ξένια Τσίρκοβα είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6!

Η Ξένια Τσίρκοβα το «σήκωσε». Είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6!

«Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η βουρκωμένη.

Η Ξένια σήμερα «τα έσπασε», το έζησε και άφησε τους κριτές άφωνους με τις πόζες της. Μόλις ακούστηκε το όνομά της από τα χείλη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έγιναν μία αγκαλιά και μαζί με τους κριτές πανηγύρισαν για τη νέα Greece' s Next Top Model, αν και η 25χρονη δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι έφτασε στην κορυφή του διαγωνισμού. «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;», αναρωτήθηκε, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Αλλά όχι, η Ξένια είχε την καλύτερη επίδοση στις δύο τελευταίες δοκιμασίες και συγκέντρωσε 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω τον Ανέστη και τον Γιώργο, οι οποίοι συγκέντρωσαν 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.

Κέρδισε με το «σπαθί» της τα έπαθλα του διαγωνισμού. Ποια είναι αυτά;

50,000 ευρώ

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Η Ξένια Τσίρκοβα είναι το μοντέλο με τη μεγαλύτερη εξέλιξη στον διαγωνισμό, αποτελώντας μόνιμη απειλή για τους συμπαίκτες της, οι οποίοι της έβαζαν συνεχώς εμπόδια. Σε κάθε φωτογράφιση τη «βομβάρδιζαν» με ντισαβαντάζ, με στόχο να ανακόψουν τη διαρκώς ανοδική πορεία της.

Η Ξένια είναι η αποκάλυψη του φετινού GNTM

Το modeling μπήκε στη ζωή της σχεδόν κατά τύχη. Συμμετείχε ως κομπάρσα σε ταινία ισπανικής παραγωγής, όπου ουσιαστικά «κόλλησε» το μικρόβιο. Στη συνέχεια, η ζωή την οδήγησε στο GNTM, την ιδανική ευκαιρία για να κυνηγήσει το όνειρό της.

Η 25χρονη Ξένια μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας, ωστόσο η καταγωγή της είναι από τη Ρωσία. Διαθέτει άψογες αναλογίες, με αποκορύφωμα τα πόδια της, κάτι που εξηγείται απόλυτα, καθώς είναι cheerleader και προπονήτρια.

Ως προσωπικότητα, είναι επίμονη, βάζει στόχους κι αυτό που την ξεχωρίζει από τους άλλους είναι η ειλικρίνειά της.

GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα στην audition της

Η εντυπωσιακή της παρουσία δεν πέρασε απαρατήρητη. Στις auditions εμφανιστήκε με ενα φλογερό φόρεμα, θυμίζοντας στον Έντι Γαβριηλίδη τη Jessica Rabbit. Τους υπόλοιπουυς τους κέρδισε με την ενέργειά της και το συγκλονιστικό της πρόσωπο. Πέρασε ομόφωνα στο bootcamp, απ' όπου ξεκίνησε σιγά-σιγά να συστήνεται στους κριτές ως επαγγελματίας μοντέλο.

