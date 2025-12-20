GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

Το 25χρονο μοντέλο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.12.25 , 01:11 Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
20.12.25 , 01:05 GNTM: Μην το σκέφτεσαι, δήλωσε συμμετοχή!
20.12.25 , 01:02 GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
20.12.25 , 00:47 GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!
20.12.25 , 00:35 GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές
19.12.25 , 23:51 Καρέ καρέ η δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συντρόφου του
19.12.25 , 23:21 Μητσοτάκης στο Star για αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία»
19.12.25 , 23:15 GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα
19.12.25 , 23:08 Κυψέλη: Αστυνομικοί Περνούν Χειροπέδες Σε Πορτοφολά
19.12.25 , 22:59 Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο
19.12.25 , 22:05 GNTM Τελικός: «Ψυχρολουσία» για την Ειρήνη - Αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα
19.12.25 , 22:00 Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο
19.12.25 , 21:57 GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία
19.12.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 19/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 30.000.000 ευρώ
19.12.25 , 21:25 GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene
GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η Ξένια Τσίρκοβα είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ξένια Τσίρκοβα το «σήκωσε». Είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6

«Μαμά τα κατάφεραΤο πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η βουρκωμένη. 

Η Ξένια σήμερα «τα έσπασε», το έζησε και άφησε τους κριτές άφωνους με τις πόζες της. Μόλις ακούστηκε το όνομά της από τα χείλη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έγιναν μία αγκαλιά και μαζί με τους κριτές πανηγύρισαν για τη νέα Greece' s Next Top Model, αν και η 25χρονη δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι έφτασε στην κορυφή του διαγωνισμού. «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;», αναρωτήθηκε, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. 

Αλλά όχι, η Ξένια είχε την καλύτερη επίδοση στις δύο τελευταίες δοκιμασίες και συγκέντρωσε 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω τον Ανέστη και τον Γιώργο, οι οποίοι συγκέντρωσαν 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα. 

GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές

Κέρδισε με το «σπαθί» της τα έπαθλα του διαγωνισμού. Ποια είναι αυτά;

  • 50,000 ευρώ 
  • Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση
  • Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Η Ξένια Τσίρκοβα είναι το μοντέλο με τη μεγαλύτερη εξέλιξη στον διαγωνισμό, αποτελώντας μόνιμη απειλή για τους συμπαίκτες της, οι οποίοι της έβαζαν συνεχώς εμπόδια. Σε κάθε φωτογράφιση τη «βομβάρδιζαν» με ντισαβαντάζ, με στόχο να ανακόψουν τη διαρκώς ανοδική πορεία της.  

GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα

Η Ξένια είναι η αποκάλυψη του φετινού GNTM

Η Ξένια είναι η αποκάλυψη του φετινού GNTM

Το modeling μπήκε στη ζωή της σχεδόν κατά τύχη. Συμμετείχε ως κομπάρσα σε ταινία ισπανικής παραγωγής, όπου ουσιαστικά «κόλλησε» το μικρόβιο. Στη συνέχεια, η ζωή την οδήγησε στο GNTM, την ιδανική ευκαιρία για να κυνηγήσει το όνειρό της.

GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

Η 25χρονη Ξένια μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας, ωστόσο η καταγωγή της είναι από τη Ρωσία. Διαθέτει άψογες αναλογίες, με αποκορύφωμα τα πόδια της, κάτι που εξηγείται απόλυτα, καθώς είναι cheerleader και προπονήτρια.

GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

Ως προσωπικότητα, είναι επίμονη, βάζει στόχους κι αυτό που την ξεχωρίζει από τους άλλους είναι η ειλικρίνειά της. 

GNTM: Η Ξένια στην audition της

GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα στην audition της

Η εντυπωσιακή της παρουσία δεν πέρασε απαρατήρητη. Στις auditions εμφανιστήκε με ενα φλογερό φόρεμα, θυμίζοντας στον Έντι Γαβριηλίδη τη Jessica Rabbit. Τους υπόλοιπουυς τους κέρδισε με την ενέργειά της και το συγκλονιστικό της πρόσωπο. Πέρασε ομόφωνα στο bootcamp, απ' όπου ξεκίνησε σιγά-σιγά να συστήνεται στους κριτές ως επαγγελματίας μοντέλο.  

GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΞΕΝΙΑ ΤΣΙΡΚΟΒΑ
 |
GNTM
 |
GNTM ΤΕΛΙΚΟΣ
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top