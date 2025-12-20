GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές

Ανέστης, Ξένια και Γιώργος διεκδικούν τη νίκη!

Media
Αυτοί είναι οι βαθμοί που μάζεψαν οι φιναλίστ από την πρώτη φωτογράφιση στον τελικό του GNTM
Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Οι τρεις φιναλίστ του GNTM 2025, μία «ανάσα» πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος για τον νικητή του τελικού, μαθαίνουν πώς τα πήγαν στις τελευταίες δοκιμασίες του φετινού διαγωνισμού. 

Δείτε εδώ τα επεισόδια του GNTM

Μετά το θεαματικό catwalk και την αποχώρηση της Ειρήνης, οι τρεις διαγωνιζόμενοι, ο Ανέστης, ο Γιώργος και η Ξένια κλήθηκαν να αποδείξουν την απόλυτη φωτογραφική τους ταυτότητα μέσα από δύο εμβληματικές λήψεις.

GNTM Τελικός: «Ψυχρολουσία» για την Ειρήνη - Αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα

Στο απαιτητικό «Chandelier photoshoot» πόζαραν στον αέρα ενώ στη δεύτερη δοκιμασία, με τίτλο «Water Stones photoshoot», φωτογραφήθηκαν σε μία μπανιέρα, φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα. 

GNTM: Αυτή είναι η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Ανέστης από τους κριτές

Οι φωτογραφίες του Ανέστη εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή. Συνολικά η βαθμολογία που συγκέντρωσε από τις δύο δοκιμασίες είναι 89 βαθμοί. 

Λάκης Γαβαλάς

Στην πρώτη φωτογράφιση ο Ανέστης συγκέντρωσε 44 βαθμούς. Ας δούμε πώς ψήφισαν οι κριτές: 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: 8 βαθμοί 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: 9 βαθμοί 

Λάκης Γαβαλάς: 10 βαθμοί 

Έντι Γαβριηλίδης: 9 βαθμοί 

Άγγελος Μπράτης: 8 βαθμοί 

Στη δεύτερη φωτογράφιση η βαθμολογία των κριτών ήταν η εξής: 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: 9 βαθμοί 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: 9 βαθμοί 

Λάκης Γαβαλάς: 9 βαθμοί 

Έντι Γαβριηλίδης: 9 βαθμοί 

Άγγελος Μπράτης: 9 βαθμοί 

Ανέστης GNTM

GNTM: Αυτή είναι η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Γιώργος από τους κριτές! 

Ο Γιώργος είχε φανταστική επίδοση και στις δύο φωτογραφίσεις. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε να ποζάρει έξω από την μπανιέρα, ιδέα που αντέγραψε μετά και ο Ανέστης. Συνολικά η βαθμολογία του Γιώργου από τις δοκιμασίες είναι 90 βαθμοί. 

GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές

Πήρε 43 βαθμούς στη δοκιμασία με τον πολυέλαιο, πιο συγκεκριμένα:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: 8 βαθμούς 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: 9 βαθμούς

Λάκης Γαβαλάς: 9 βαθμούς

Έντι Γαβριηλίδης: 8 βαθμούς

Άγγελος Μπράτης: 9 βαθμούς

Γιια τις πόζες του στην μπανιέρα οι κριτές του έδωσαν:  

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: 10 βαθμούς 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: 9 βαθμούς

Λάκης Γαβαλάς: 9 βαθμούς

Έντι Γαβριηλίδης: 9 βαθμούς

Άγγελος Μπράτης: 10 βαθμούς

GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές

GNTM: Αυτή είναι η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε η Ξένια από τους κριτές! 

Η Ξένια κέρδισε στα σημεία και τερμάτισε πρώτη στη βαθμολογία των κριτών με 93 βαθμούς. 

GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές

Αρχικά, στο Chandelier photoshoot ήρθε ισοπαλία με τον Ανέστη με 44 βαθμούς, αλλά οι αισθησιακές λήψεις της στην μπανιέρα της χάρισαν τέσσερα δεκάρια και ένα εννιάρι. Συγκεκριμένα η κριτική επιτροπή έδωσε: 

Για την πρώτη δοκιμασία:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: 9 βαθμοί

Ζενεβιέβ Μαζαρί: 9 βαθμοί

Λάκης Γαβαλάς: βαθμοί

Έντι Γαβριηλίδης: 9 βαθμοί

Άγγελος Μπράτης:  9  βαθμοί

Για τη δεύτερη δοκιμασία: 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: 10 βαθμούς 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: 10 βαθμούς

Λάκης Γαβαλάς: 10 βαθμούς

Έντι Γαβριηλίδης: 10 βαθμούς

Άγγελος Μπράτης: 9 βαθμούς

GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές

Oι συνολικές βαθμολογίες των τριών φιναλίστ είναι οι εξής:

GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές

Το κοινό έχει πια τον τελευταίο λόγο. Η ψηφοφορία του κοινού θα προστεθεί στη βαθμολογία των κριτών κι έτσι θα αναδειχθεί το μοντέλο που θα κατακτήσει την κορυφή του GNTM 2025!

GNTM
 |
GNTM ΤΕΛΙΚΟΣ
