GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα

Τα μοντέλα ποζάρουν στον αέρα κι απολαμβάνουν το μπάνιο τους

Ολοκληρώθηκαν οι δύο τελευταίες δοκιμασίες στον τελικό του GNTM 6 και ήρθε η ώρα να ανακοινωθεί η βαθμολογία των κριτών.

Στο Water Stones photoshoot, η ένταση δίνει τη θέση της στη γαλήνη και τη σαγήνη, έστω για λίγο, καθώς η αγωνία στον τελικό του GNTM έχει κορυφωθεί.

Η βραδιά έχει τελειώσει και οι φιναλίστ απολαμβάνουν το μπάνιο τους, φορώντας υπέροχα εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας από τον οίκο Kessaris.

Η τελευταία φωτογράφιση του φετινού διαγωνισμού συνδυάζει αισθησιασμό, κομψότητα και συμβολισμό. Αποτυπώνει τη στιγμή της προσωπικής λύτρωσης, έπειτα από μια απαιτητική διαδρομή.

GNTM: Τα ατελείωτα πόδια της Ξένιας στη δοκιμασία Water Stones

Πρώτη φωτογραφήθηκε η Ξένια, που είχε ένα σχεδόν αψεγάδιαστο σετ, με τους κριτές να θαυμάζουν τα... ατελείωτα πόδια της.

GNTM: Η πόζα του Γιώργου που καθήλωσε

Τη σκυτάλη από την Ξένια πήρε ο Γιώργος, ο οποίος ξεκίνησε διστακτικά, αλλά στη συνέχεια έκανε μια πόζα «ρουά-μάτ», σύμφωνα με τον Έντι Γαβριηλίδη.

GNTM: Ο Ανέστης άφησε άφωνους τους κριτές

Τελευταίος μπήκε στην μπανιέρα ο Ανέστης, που ολοκλήρωσε και τελειοποίησε τις πόζες των δύο προηγούμενων, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Chandeliers photoshoot: Τα μοντέλα λάμπουν αιωρούμενα στον πολυέλαιο

Πριν κάνουν, όμως, το λουτρό τους, οι φιναλίστ κλήθηκαν να αποδείξουν την απόλυτη φωτογραφική τους ταυτότητα μέσα από δύο εμβληματικές λήψεις.

Το Chandeliers photoshoot σηματοδοτούσε την κορύφωση του πάρτι.

Τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν στα πιο λαμπερά «κρύσταλλα» ενός τεράστιου πολυέλαιου, ποζάροντας στον αέρα με χάρη και αυτοπεποίθηση, ως ζωντανά στοιχεία ενός έργου τέχνης γεμάτου φως και κίνηση.

GNTM: Η εντυπωσιακή λήψη της Ξένιας

Εκμεταλλευόμενη την ιδιότητά της ως χορεύτρια, η Ξένια βρήκε αμέσως ισορροπία, χαρίζοντας εντυπωσιακές λήψεις. Δυναμικά κλικ έδωσε και ο Ανέστης στον φωτογράφο. Πιο αγχωτικό σετ είχε ο Γιώργος, δοκιμάζοντας, όμως, πόζες που κυριολεκτικά έκοβαν την ανάσα!

GNTM: Το δυναμικό «κλικ» του Ανέστη

Αυτές ήταν οι δύο τελευτεαίες δοκιμασίες του φετινού GNTM και τώρα οι κριτές έχουν ένα δύσκολο έργο, να αποφασίσουν ποιος από τους τρεις ήταν καλύτερος και να δώσουν τη δική τους βαθμολογία.

GNTM: Ο Γιώργος λαχτάρησε τους κριτές

Η βαθμολογία των κριτών μαζί με τις ψήφους του κοινού θα βγάλουν το τελικό αποτέλεσμα για τον νικητή.

