GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα

Αισθησιασμός και λάμψη - Ονειρικές οι τελευταίες δοκιμασίες του GNTM 6

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.12.25 , 00:35 GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές
19.12.25 , 23:51 Καρέ καρέ η δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συντρόφου του
19.12.25 , 23:21 Μητσοτάκης στο Star για αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία»
19.12.25 , 23:15 GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα
19.12.25 , 23:08 Κυψέλη: Αστυνομικοί Περνούν Χειροπέδες Σε Πορτοφολά
19.12.25 , 22:59 Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο
19.12.25 , 22:05 GNTM Τελικός: «Ψυχρολουσία» για την Ειρήνη - Αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα
19.12.25 , 22:00 Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο
19.12.25 , 21:57 GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία
19.12.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 19/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 30.000.000 ευρώ
19.12.25 , 21:25 GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene
19.12.25 , 21:11 GNTM Τελικός: Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και προβλέπουν τον νικητή!
19.12.25 , 21:04 GNTM Τελικός: Δες live ποιος θα αναδειχθεί νικητής!
19.12.25 , 20:58 Απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες
19.12.25 , 20:08 Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Χήρα Ν. Ξυλούρη: «Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια»
Καρέ καρέ η δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συντρόφου του
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 19.12.25, 23:17
Τα μοντέλα ποζάρουν στον αέρα κι απολαμβάνουν το μπάνιο τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοκληρώθηκαν οι δύο τελευταίες δοκιμασίες στον τελικό του GNTM 6 και ήρθε η ώρα να ανακοινωθεί η βαθμολογία των κριτών. 

Στο Water Stones photoshoot, η ένταση δίνει τη θέση της στη γαλήνη και τη σαγήνη, έστω για λίγο, καθώς η αγωνία στον τελικό του GNTM έχει κορυφωθεί. 

Η βραδιά έχει τελειώσει και οι φιναλίστ απολαμβάνουν το μπάνιο τους, φορώντας υπέροχα εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας από τον οίκο Kessaris.

Η τελευταία φωτογράφιση του φετινού διαγωνισμού συνδυάζει αισθησιασμό, κομψότητα και συμβολισμό. Αποτυπώνει τη στιγμή της προσωπικής λύτρωσης, έπειτα από μια απαιτητική διαδρομή.

GNTM: Τα ατελείωτα πόδια της Ξένιας

GNTM: Τα ατελείωτα πόδια της Ξένιας στη δοκιμασία Water Stones

Πρώτη φωτογραφήθηκε η Ξένια, που είχε ένα σχεδόν αψεγάδιαστο σετ, με τους κριτές να θαυμάζουν τα... ατελείωτα πόδια της.

GNTM: Η πόζα του Γιώργου που καθήλωσε

GNTM: Η πόζα του Γιώργου που καθήλωσε

Τη σκυτάλη από την Ξένια πήρε ο Γιώργος, ο οποίος ξεκίνησε διστακτικά, αλλά στη συνέχεια έκανε μια πόζα «ρουά-μάτ», σύμφωνα με τον Έντι Γαβριηλίδη.

GNTM: Ο Ανέστης άφησε άφωνους τους κριτές

GNTM: Ο Ανέστης άφησε άφωνους τους κριτές

Τελευταίος μπήκε στην μπανιέρα ο Ανέστης, που ολοκλήρωσε και τελειοποίησε τις πόζες των δύο προηγούμενων, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Chandeliers photoshoot: Τα μοντέλα λάμπουν αιωρούμενα στον πολυέλαιο

Πριν κάνουν, όμως, το λουτρό τους, οι φιναλίστ κλήθηκαν να αποδείξουν την απόλυτη φωτογραφική τους ταυτότητα μέσα από δύο εμβληματικές λήψεις.

Το Chandeliers photoshoot σηματοδοτούσε την κορύφωση του πάρτι.

Τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν στα πιο λαμπερά «κρύσταλλα» ενός τεράστιου πολυέλαιου, ποζάροντας στον αέρα με χάρη και αυτοπεποίθηση, ως ζωντανά στοιχεία ενός έργου τέχνης γεμάτου φως και κίνηση.

GNTM: Η εντυπωσιακή λήψη της Ξένιας

GNTM: Η εντυπωσιακή λήψη της Ξένιας

Εκμεταλλευόμενη την ιδιότητά της ως χορεύτρια, η Ξένια βρήκε αμέσως ισορροπία, χαρίζοντας εντυπωσιακές λήψεις. Δυναμικά κλικ έδωσε και ο Ανέστης στον φωτογράφο. Πιο αγχωτικό σετ είχε ο Γιώργος, δοκιμάζοντας, όμως, πόζες που κυριολεκτικά έκοβαν την ανάσα! 

GNTM: Το δυναμικό «κλικ» του Ανέστη

GNTM: Το δυναμικό «κλικ» του Ανέστη

Αυτές ήταν οι δύο τελευτεαίες δοκιμασίες του φετινού GNTM και τώρα οι κριτές έχουν ένα δύσκολο έργο, να αποφασίσουν ποιος από τους τρεις ήταν καλύτερος και να δώσουν τη δική τους βαθμολογία.

GNTM: Ο Γιώργος λαχτάρησε τους κριτές 

GNTM: Ο Γιώργος λαχτάρησε τους κριτές

Η βαθμολογία των κριτών μαζί με τις ψήφους του κοινού θα βγάλουν το τελικό αποτέλεσμα για τον νικητή. 

GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα

Τα μοντέλα αιωρούνται στον πολυέλαιο

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top