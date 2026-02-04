Επιχείρηση «συσπείρωση της ΝΔ» από Μητσοτάκη με προσυνέδρια

Να συσπειρώσει τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με δεδομένο ότι το 2026 είναι, εκ των πραγμάτων, προεκλογική χρονιά. Έτσι, από τα Ιωάννινα ξεκίνησε σήμερα ο κύκλος των προσυνεδρίων του κυβερνώντος κόμματος, με ορίζοντα το «γαλάζιο» συνέδριο στα μέσα Μαΐου.
«Μέλημα της κυβέρνησής μας και, κυρίως, μέλημα της μεγάλης μας παράταξης, που παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη, είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν περισσότερη ανάγκη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από τα Γιάννενα έστειλε το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει ταχύτητα και συσπειρώνει δυνάμεις, καθώς το 2026 είναι χρονιά προεκλογικής ετοιμότητας. Μέχρι το συνέδριο του Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, θα προηγηθούν 5 έως 6 προσυνέδρια σε άλλες πόλεις-κλειδιά της χώρας.
Με την έναρξη του προσυνεδρίου, πάντως, ο πρόεδρος του συνεδρίου της ΝΔ, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, κάλεσε σε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στη Χίο.
Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου και βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Ρουσόπουλος, διαμήνυσε από την πλευρά του: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι’ αυτό τα προσυνέδριά μας, το συνέδριό μας και η καθημερινή μας δράση στην κυβέρνηση έχουν έναν στόχο: να συνεχίσουμε με την ίδια ζέση την προσπάθεια που γεννά αποτελέσματα».
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, το οποίο λειτουργεί πλέον σε σχολικό συγκρότημα στα Ιωάννινα και διαθέτει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.
Μάλιστα μπροστά σε ένα ρομπότ αναρωτήθηκε μιλώντας με μαθητές αν κάνει και push-ups.
Η θεματική του πρώτου προσυνεδρίου επικεντρώθηκε στην Παιδεία, την Υγεία, την Εργασία και την Κοινωνική Συνοχή, με την παρουσία των συναρμόδιων υπουργών.