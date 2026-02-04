Επιχείρηση «συσπείρωση της ΝΔ» από Μητσοτάκη με προσυνέδρια

Από τα Γιάννενα ξεκίνησε ο κύκλος των προσυνεδρίων

Πολιτικη
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ξεκίνησαν τα Προσυνέδρια της ΝΔ από τα Γιάννενα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Να συσπειρώσει τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με δεδομένο ότι το 2026 είναι, εκ των πραγμάτων, προεκλογική χρονιά. Έτσι, από τα Ιωάννινα ξεκίνησε σήμερα ο κύκλος των προσυνεδρίων του κυβερνώντος κόμματος, με ορίζοντα το «γαλάζιο» συνέδριο στα μέσα Μαΐου.

Κ. Μητσοτάκης: «Μέλημα της ΝΔ η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν περισσότερη ανάγκη»

«Μέλημα της κυβέρνησής μας και, κυρίως, μέλημα της μεγάλης μας παράταξης, που παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη, είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν περισσότερη ανάγκη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Από τα Γιάννενα έστειλε το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει ταχύτητα και συσπειρώνει δυνάμεις, καθώς το 2026 είναι χρονιά προεκλογικής ετοιμότητας. Μέχρι το συνέδριο του Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, θα προηγηθούν 5 έως 6 προσυνέδρια σε άλλες πόλεις-κλειδιά της χώρας.

Με την έναρξη του προσυνεδρίου, πάντως, ο πρόεδρος του συνεδρίου της ΝΔ, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, κάλεσε σε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στη Χίο.

Θ. Ρουσόπουλος: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο – να συνεχίσουμε με την ίδια ζέση την προσπάθεια για αποτελέσματα»

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου  και βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Ρουσόπουλος, διαμήνυσε από την πλευρά του: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι’ αυτό τα προσυνέδριά μας, το συνέδριό μας και η καθημερινή μας δράση στην κυβέρνηση έχουν έναν στόχο: να συνεχίσουμε με την ίδια ζέση την προσπάθεια που γεννά αποτελέσματα».

Ο Θ. Ρουσόπουλος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ

Στο κέντρο καινοτομίας Ηπείρου ο Κ. Μητσοτάκης

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, το οποίο λειτουργεί πλέον σε σχολικό συγκρότημα στα Ιωάννινα και διαθέτει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Μητσοτάκης: «Δημιουργία υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

Μάλιστα μπροστά σε ένα ρομπότ αναρωτήθηκε μιλώντας με μαθητές αν κάνει και push-ups. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στο ρομπότ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στο ρομπότ  

Παιδεία και κοινωνικό κράτος στο επίκεντρο του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ

Η θεματική του πρώτου προσυνεδρίου επικεντρώθηκε στην Παιδεία, την Υγεία, την Εργασία και την Κοινωνική Συνοχή, με την παρουσία των συναρμόδιων υπουργών.
 

