Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό

Μια selfie από τη χθεσινοβραδινή της έξοδο με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, πόσταρε στο Instagram η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Είναι γεγονός ότι η οικοδέσποινα του Happy Day, αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στην οικογένειά της, τα τρία της παιδάκια και τον σύζυγό της.

Οι βραδινές έξοδοι για φαγητό, το θέατρο κι οι αποδράσεις είναι από τα πράγματα που αγαπούν τόσο η παρουσιάστρια όσο κι ο καταξιωμένος δικηγόρος. Προφανώς, αυτό το σαββατοκύριακο απολαμβάνουν μια οικογενειακή απόδραση σε κάποιο από τα χιονισμένα μέρη της χώρας μας.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, το ζευγάρι απόλαυσε μια βραδινή έξοδο, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται ένα στιγμιότυπο από αυτή με τους χιλιάδες followers της στο Instagram.

Θυμίζουμε ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή παντρεύτηκε τον ποινικολόγο Θέμη Σοφό τον Ιούνιο του 2011 έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη-Εφραίμ.