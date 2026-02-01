Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό

«Χιονισμένη» απόδραση με την οικογένειά της

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερα insta stories της Σταματίνας Τσιμτσιλή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια selfie από τη χθεσινοβραδινή της έξοδο με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, πόσταρε στο Instagram η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα

Είναι γεγονός ότι η οικοδέσποινα του Happy Day, αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στην οικογένειά της, τα τρία της παιδάκια και τον σύζυγό της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή... ψήφισε χιόνια για αυτό το ΣΚ!

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή... ψήφισε χιόνια για αυτό το ΣΚ! /Φωτογραφία Instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Mirror selfie για την παρουσιάστρια του Alpha 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Mirror selfie για την παρουσιάστρια του Alpha /Φωτογραφία Instagram

Οι βραδινές έξοδοι για φαγητό, το θέατρο κι οι αποδράσεις είναι από τα πράγματα που αγαπούν τόσο η παρουσιάστρια όσο κι ο καταξιωμένος δικηγόρος. Προφανώς, αυτό το σαββατοκύριακο απολαμβάνουν μια οικογενειακή απόδραση σε κάποιο από τα χιονισμένα μέρη της χώρας μας.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, το ζευγάρι απόλαυσε μια βραδινή έξοδο, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται ένα στιγμιότυπο από αυτή με τους χιλιάδες followers της στο Instagram.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό

Θυμίζουμε ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή παντρεύτηκε τον ποινικολόγο Θέμη Σοφό τον Ιούνιο του 2011 έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη-Εφραίμ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
