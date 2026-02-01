Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές

Συνταγές του Γιώργου Ρήγα που θα θες να φτιάχνεις συνέχεια

Πρώτη Δημοσίευση: 30.01.26, 16:37
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τώρα που η θερμοκρασία έχει πέσει, τι πιο λαχταριστό από το να απολαμβάνει κάποιος ένα πιάτο ζεστή σουπίτσα;  Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να μπεις στην κουζίνα και να φτιάξεις μόνος/ η σου, εμείς μαζέψαμε κάποιες εύκολες και νόστιμες συνταγές και σου τις παρουσιάζουμε.

Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές

Βελουτέ σούπα κολοκύθας με σαντιγί σκόρδου- Συνταγή Γιώργου Ρήγα 

Για τη σούπα

• 800 γρ. κολοκύθα,
 • 1 καρότο
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο
 • ½ κ.γ. θυμάρι
• 500 ml ζωμό λαχανικών 
• Αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές
 
Για τη σαντιγί σκόρδου–θυμάρι

• 150 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
 • 1 κλωναράκι φρέσκο θυμάρι
• Αλάτι, πιπέρι
Για το προσούτο
• 4 φέτες προσούτο
 
Εκτέλεση  της Συνταγής

1. Ψήσιμο λαχανικών

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 190°C αέρα. 2. Απλώνεις σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί την κολοκύθα, το καρότο, το κρεμμύδι και τις σκελίδες σκόρδου. 3. Περιχύνεις με το ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνεις και πασπαλίζεις με θυμάρι. 4. Ψήνεις για 35–40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά.   2. Πολτοποίηση & τελείωμα σούπας 1. Αφαιρείς το σκόρδο από τη φλούδα. 2. Μεταφέρεις τα ψημένα λαχανικά σε μπλέντερ. 3. Προσθέτεις λίγο ζωμό λαχανικών και χτυπάς μέχρι να γίνουν βελούδινα. 4. Αν χρειαστεί, προσθέτεις επιπλέον ζωμό μέχρι να πετύχεις τη σύσταση που θέλεις (ούτε πολύ ρευστή, ούτε πηχτή). 5. Δοκιμάζεις και διορθώνεις γεύση με αλάτι και πιπέρι. 6. (Προαιρετικά) Περνάς τη σούπα από σίτα για πιο λείο αποτέλεσμα.  3. Σαντιγί σκόρδου–θυμάρι 1. Ζεσταίνεις τη μισή ποσότητα κρέμας γάλακτος με το σκόρδο και το θυμάρι (όχι βρασμό). 2. Αφήνεις να τραβήξει άρωμα για 10–15 λεπτά και σουρώνεις. 3. Ανακατεύεις με την υπόλοιπη (κρύα) κρέμα και τη χτυπάς με μίξερ χειρός μέχρι να γίνει αφράτη, ελαφριά σαντιγί. 4. Αλατοπιπερώνεις ελαφρά.  4. Τραγανό προσούτο 1. Στρώνεις τις φέτες προσούτο σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. 2. Ψήνεις στους 180°C για 10–12 λεπτά, μέχρι να στεγνώσουν και να γίνουν τραγανές. 3. Τις αφήνεις να κρυώσουν και τις σπας σε μικρά κομμάτια.

Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές


Μοσχαρόσουπα με λαχανικά- Συνταγή του Γιώργου Ρήγα 

Υλικά της Συνταγής

Για τη σούπα

• 1 κιλό μοσχάρι με κόκαλο
• 2 λίτρα νερό
 • 2 πατάτες
• 2 καρότα
• 1 κολοκυθάκι
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 κλωνάρι σέλινο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. βούτυρο ή λίγη κρέμα γάλακτος
 • Αλάτι – πιπέρι
• Λίγο χυμό λεμονιού

Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές
 
Για το σοτέ


• 200–250 γρ. από το βρασμένο μοσχάρι 
• 200 γρ. μανιτάρια φρέσκα
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο
•Χυμός από ½ λεμόνι
• Φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό
• Αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Παρασκευή ζωμού & σούπας

1. Σε κατσαρόλα βάζεις το μοσχάρι με το κόκαλο και το νερό να πάρει βράση. 2. Ξαφρίζεις και προσθέτεις τα λαχανικά (πατάτα, καρότο, κολοκυθάκι, κρεμμύδι, σέλινο), λίγο αλάτι και πιπέρι. 3. Σιγοβράζεις για 2–2½ ώρες μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας. 4. Αφαιρείς το κρέας και το κρατάς στην άκρη. 5. Πολτοποιείς τα λαχανικά με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει βελουτέ. 6. Αν θες πιο λεία υφή, περνάς από σίτα. 7. Προσθέτεις το βούτυρο ή λίγη κρέμα γάλακτος, ανακατεύεις και διορθώνεις γεύση με λεμόνι, αλάτι και πιπέρι.   Σοτέ μοσχάρι με μανιτάρια λεμονάτα 1. Σε τηγάνι ζέστανε το βούτυρο ή ελαιόλαδο. 2. Πρόσθεσε το σκόρδο να αρωματίσει και μετά τα μανιτάρια κομμένα σε φέτες. 3. Σοτάρισε σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα και να εξατμιστούν τα υγρά. 4. Πρόσθεσε το βρασμένο μοσχάρι και σοτάρισε 2–3 λεπτά να ενωθούν οι γεύσεις. 5. Σβήσε με χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό. 6. Αφαίρεσε το σκόρδο. Στήσιμο πιάτου 1. Βάλε στο βαθύ πιάτο τη βελουτέ σούπα ζεστή. 2. Στο κέντρο τοποθέτησε το σοτέ μοσχάρι με τα μανιτάρια. 3. Ρίξε λίγο από τον λεμονάτο ζωμό του τηγανιού από πάνω. 4. Τελείωσε με σταγόνες ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο μαϊντανό.

Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές

Θρεπτική σούπα μινεστρόνε

 Υλικά της Συνταγής

 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 καρότο
• 1 κολοκύθι
 • 1 πιπεριά κόκκινη ή πράσινη
 • 2 κλωνάρια σέλινο
• 200 γρ. πατάτα
• 150–200 γρ. αρακάς 
• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή φρέσκες ψιλοκομμένες
 • 1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών ή νερό
 • 100 γρ. κοντό ζυμαρικό (κοφτό μακαρονάκι ή κριθαράκι)
 • 1 κ.σ. μαϊντανός
• 1 κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη
• Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

 1. Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε κρεμμύδι και σκόρδο μέχρι να γίνουν διάφανα (~2 λεπτά). 2. Προσθέτουμε καρότο, κολοκύθι, πιπεριά, σέλινο, πατάτα και σοτάρουμε 5 λεπτά. 3. Ρίχνουμε ντομάτα κονκασέ και ζωμό/νερό. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε θυμάρι ή ρίγανη. Σιγοβράζουμε 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. 4. Προσθέτουμε τον αρακά και τα ζυμαρικά και μαγειρεύουμε άλλα 8–10 λεπτά μέχρι να γίνουν al dente. 5. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε μαϊντανό και λίγο ελαιόλαδο για άρωμα.


 

