Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού

Στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη θα είναι ο Στέφανος Σίσκος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 18:04 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό
30.01.26 , 17:53 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης
30.01.26 , 17:26 Προβοκάτσια Τουρκίας στην επέτειο των Ιμίων – Σκληρή απάντηση Δένδια
30.01.26 , 17:10 MasterChef: Γνωρίστε τους 28 διαγωνιζόμενους του επετειακού κύκλου
30.01.26 , 16:50 Θεσσαλονίκη: Ανατροπή με την 42χρονη - Δολοφονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
30.01.26 , 16:05 Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
30.01.26 , 15:37 Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
30.01.26 , 15:25 Μενίδι: Πυροβόλησαν με αεροβόλο αστικό λεωφορείο
30.01.26 , 15:11 Cash or Trash: Θα καταφέρει η Εύα να πουλήσει τον πολυέλαιο;
30.01.26 , 14:51 Dj Stephan: Όσα είπε για τον χωρισμό του από την Έλενα Τσαγκρινού
30.01.26 , 14:47 Έκρηξη Βιολάντα: Έγγραφο ντοκουμέντο από την αυτοψία στις δεξαμενές το 2020
30.01.26 , 14:39 ΠΑΟΚ: Δεν έχει ανάμνηση του τροχαίου ο 20χρονος - Δεν ξέρει για τα θύματα
30.01.26 , 14:19 Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
30.01.26 , 14:16 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Ποια τρόφιμα να προτιμάτε και ποια όχι
30.01.26 , 14:05 Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Στέφανος Σίσκος είναι ο νέος συμπαρουσιαστής του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα». Η ανακοίνωση έρχεται μετά το τέλος της συνεργασίας της εκπομπής με την Άννα Λιβαθυνού

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Καλημέρα Ελλάδα

Η ανακοίνωση του ANT1 για το Καλημέρα Ελλάδα 

Σε μια εποχή καταιγιστικών εξελίξεων, έντονων διεργασιών και μεγάλων προκλήσεων, το «Καλημέρα Ελλάδα» δίνει καθημερινά το στίγμα της ημέρας, αποκωδικοποιεί την επικαιρότητα και στέκεται δίπλα στον πολίτη, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις επιπτώσεις των γεγονότων στη ζωή του. Με σταθερό προσανατολισμό στην ουσιαστική ενημέρωση, την κριτική ματιά και την αξιοπιστία, η εκπομπή κάθε πρωί στις 06:00 φέρνει σε πρώτο πλάνο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, αναδεικνύοντας τις πραγματικές διαστάσεις κάθε θέματος.

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Παναγιώτης Στάθης θα έχει δίπλα του τον Στέφανο Σίσκο για να παρουσιάζουν και να αναλύουν την ειδησεογραφία, να αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας και να δίνουν βήμα για να ακουστεί ο λόγος της κοινωνίας. Μαζί τους, μια ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα καταγράφει και θα μεταφέρει άμεσα την ουσία της είδησης, με τεκμηρίωση, ανάλυση και σαφήνεια, δίνοντας στους τηλεθεατές όλα τα στοιχεία για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν όσα διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους.

Κάθε κομμάτι της επικαιρότητας, αναδεικνύεται μέσα από καίριες τοποθετήσεις και εξειδικευμένο περιεχόμενο: πολιτικό σχόλιο από την Άννυ Ζιώγα, οικονομικές, χρηστικές πληροφορίες από τον Δημήτρη Χριστούλια, αθλητικά δρώμενα από τον Γιώργο Σπανουδάκη, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τον Λάζο Μαντικό και τον Άρη Λιντζεράκο, τα νέα της Θεσσαλονίκης από τον Αλκίνοο Βλαχόπουλο.

Το ενημερωτικό παζλ συμπληρώνεται από τη στήλη «Μια βόλτα στην Ελλάδα» με τη Ναταλία Πολυχρονίδου, τα celebrity news της Αλεξάνδρας Καραγεώργη και την πρόγνωση του καιρού από τη Χαρά Μάλεση. Στο διεθνές πεδίο, τα γεγονότα αναλύονται από τον Νικόλα Βαφειάδη, και τους ανταποκριτές Θανάση Τσίτσα, Άννα Ανδρέου και Ισαάκ Καριπίδη, ενώ διεθνολόγοι, οικονομικοί αναλυτές και σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων φωτίζουν τις αιτίες πίσω από τα γεγονότα, ώστε οι τηλεθεατές να γνωρίζουν όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί.

Με μαχητικά και αιχμηρά ρεπορτάζ, καλεσμένους που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις, πρόσωπα με έντονη δημόσια παρουσία και δημιουργική διαδρομή, αποτελεσματικές παρεμβάσεις και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες, το «Καλημέρα Ελλάδα» αναδεικνύει τη δύναμη της πληροφορίας και γίνεται το σημείο συνάντησης, όπου η κοινωνία ενημερώνεται, παίρνει θέση και διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ANT1
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΣΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top