Ιεροσόλυμα: Στο στόχαστρο του Ιράν ο Πανάγιος Τάφος

Ένα περιστατικό που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, όταν θραύσμα πυραύλου του Ιράν έπεσε σε μικρή απόσταση από τον Πανάγιο Τάφο, έναν από τους ιερότερους τόπους της Χριστιανοσύνης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα και έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό στους πιστούς σε όλο τον κόσμο.

Θραύσμα πυραύλου του Ιράν δίπλα στον Πανάγιο Τάφο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θραύσμα έπεσε περίπου 100 μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο, πλήττοντας χώρο κοντά στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια της περιοχής. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Γλίτωσε από θαύμα ο αρχιεπίσκοπος Μεθόδιος

Όπως ανέφερε μέσω του Star ο αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το χτύπημα σημειώθηκε πολύ κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Θέκλας και στην κατοικία του αρχιεπισκόπου Μεθοδίου.

«Το χτύπημα ήταν μέσα στο Πατριαρχείο, κοντά από την εκκλησία της Αγίας Θέκλας και κοντά από το σπίτι του αρχιεπισκόπου Μεθοδίου, ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι του. Δόξα τω Θεώ οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στα κεραμίδια και στο κτίριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προσευχηθείτε για εμάς»

Από τον τόπο όπου, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, έγινε η Σταύρωση, η Ταφή και η Ανάσταση του Ιησού, ο αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος απηύθυνε έκκληση προς τους πιστούς σε όλο τον κόσμο.

«Έχουμε ανάγκη από τις δικές σας προσευχές για να σταματήσει ο πόλεμος. Να προσεύχεστε για εμάς», τόνισε.

Τι δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θοεδόσιος στο Star για τις επιθέσεις κοντά στον Πανάγιο Τάφο

Ξένα δίκτυα κάνουν λόγο για πρωτοφανείς σειρήνες και επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις.

Η δημοσιογράφος Νικόλ Τζασέζιαν από την Ιερουσαλήμ ανέφερε στο CNBC News ότι αυτή τη φορά οι κάτοικοι της πόλης βιώνουν περισσότερους συναγερμούς και περισσότερες πυραυλικές επιθέσεις σε σχέση με όσα είχαν αντιμετωπίσει σε προηγούμενους πολέμους.

Κλειστός ο Πανάγιος Τάφος

Ο Πανάγιος Τάφος, το σημαντικότερο προσκύνημα της Χριστιανοσύνης, παραμένει κλειστός τις τελευταίες ημέρες λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για έναν μοναδικό τόπο όπου επί αιώνες συνυπάρχουν διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες – Ορθόδοξοι, Αρμένιοι, Κόπτες και Αιθίοπες – σε ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό και ιστορικό σταυροδρόμι.

Ο δικηγόρος και εκδότης του Ekklisia Online, Ανδρέας Καραγιάννης, σημειώνει ότι ο χρόνος μοιάζει να έχει «παγώσει» πάνω από το σημαντικότερο προσκύνημα της Χριστιανοσύνης, το οποίο από τον 4ο αιώνα –όταν ανεγέρθηκε από την Αγία Ελένη– έχει περάσει από σταυροφορίες, σεισμούς, ακόμη και το κλείσιμο λόγω πανδημίας, ενώ σήμερα δοκιμάζεται ξανά από τον πόλεμο.

«Δεν υπάρχουν καταφύγια στην Παλιά Πόλη»

Μοναχός από την Ιερουσαλήμ μιλώντας στο Star περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα στην περιοχή, τονίζοντας ότι δεν είναι γνωστό πότε θα ανοίξει ξανά ο Πανάγιος Τάφος.

Όπως ανέφερε, οι συγκεντρώσεις άνω των 50 ατόμων απαγορεύονται, ενώ το ίδιο ισχύει και για συναγωγές και τζαμιά. Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ δεν υπάρχουν καταφύγια για τους κατοίκους.

Μήνυμα ειρήνης μέσα στον πόλεμο

Παρά την ένταση και την αβεβαιότητα, ο αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος στέλνει μήνυμα ενότητας και ειρήνης.

«Κάνουμε τον σταυρό μας, την προσευχή μας, το κομποσκοίνι μας και ο Θεός δε θα μας αφήσει. Αυτός ο πονεμένος τόπος χρειάζεται ειρήνη, για να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι αγαπημένοι μαζί. Υπάρχει χώρος για όλους», υπογράμμισε.

