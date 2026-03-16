Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή

Η Ελένη Τσολάκη επιστρέφει για λίγο στον ΑΝΤ1, αυτήν τη φορά όμως όχι στη ζώνη του σαββατοκύριακου, αλλά στο πλαίσιο της μυθοπλασίας.

Η «επιστροφή» της στο πλατό της λίγων μηνών εκποπής της, Πρωινό Σαββατοκύριακο, γίνεται μέσα από τη σειρά του ANT1 Γιατί ρε πατέρα;, στην οποία συμμετέχει σε ένα από τα επόμενα επεισόδια.

Στη σειρά, η Ελένη Τσολάκη εμφανίζεται να παρουσιάζει ένα τηλεοπτικό θέμα που αφορά στην εξαφάνιση της Λουκίας Μαλεφιτσάκη (σ.σ. που ενσαρκώνει η ηθοποιός Έλενα Μεγγρέλη). Παρότι στο βίντεο φαίνεται σαν να επιστρέφει στο παλιό της τηλεοπτικό πόστο, τα γυρίσματα της σκηνής είχαν πραγματοποιηθεί αρκετό καιρό πριν, όταν η παρουσιάστρια βρισκόταν ακόμη στο τιμόνι της εκπομπής.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο θα προβληθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου, με την παρουσία της Ελένης Τσολάκη να εντάσσεται στην πλοκή της αστυνομικής/κωμικής σειράς.

«Γεια σας, έχουμε ένα αποκλειστικό θέμα στην εκπομπή μας, που αφορά στην εξαφάνιση της Λουκίας Μαλεφιτσάκη. Θα γίνουν συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μην το χάσετε», ακούμε την παρουσιάστρια να λέει στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στους επίσημους λογαριασμούς του καναλιού.

Δείτε την ανάρτηση