Ανέστης Τεντέσκι: «Έχω αδυναμία στις μελαχρινές»

Λίγους μήνες μετά το τέλος του GNTM 2025, είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Ανέστη Τεντέσκι, έναν από τους φιναλίστ του διαγωνισμού μόδας, ο οποίος ήταν συμπαθέστατος, ευγενικός και ανοιχτός, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη ζωή του και τα όνειρά του.

Στην ερώτηση αν λαμβάνει αγάπη από τον κόσμο μετά το GNTM και πώς έχει αλλάξει έκτοτε η ζωή του, ο Ανέστης είπε: «Όταν είμαι στην Αθήνα, υπάρχει μία αναγνωρισιμότητα στο δρόμο, που είναι έτσι πολύ γλυκό και ωραίο. Δηλαδή έρχεται κόσμος να μου μιλήσει, να μου πει συγχαρητήρια και τα λοιπά. Αλλά πέρα από αυτό, η ζωή μου είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, οι ρυθμοί μου είναι ίδιοι».

Η καθημερινότητα στο Παρίσι

Ο Ανέστης σημείωσε ότι, παρά τη δημοσιότητα που λαμβάνει πλέον λόγω του GNTM, οι καθημερινές του συνήθειες παραμένουν σταθερές και οργανωμένες όπως ήταν ανέκαθεν.

«Ξυπνάω, πάω στο πανεπιστήμιο. Επιστρέφω. Θα πάω gym. Σίγουρα κάθε μέρα πηγαίνω gym. Ε... μετά πάλι θα διαβάσω. Αυτά. Δεν είναι ότι έχω κάποια τρελή ζωή, ότι βγαίνω. Δηλαδή, έχω τους φίλους μου στο Παρίσι που μπορεί να βρεθούμε max μία φορά τη βδομάδα. Αλλά γενικά είναι, αυτό είναι, είναι το πρόγραμμα πολύ σφιχτό... δηλαδή οι ρυθμοί είναι τόσο γρήγοροι....» ανέφερε.

Εξηγεί ότι το καθημερινό του πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό: «Έχουμε και ένα σπίτι να συντηρήσουμε και δεν μπορούμε να τρώμε και απ' έξω. Πρέπει να προσέχουμε.. μοντέλα είμαστε. Είναι να συντηρήσεις και ένα σπίτι. Δεν μπορεί να είναι μπάχαλο, εγώ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στο διάβασμά μου άμα είναι όλα μπάχαλο... δεν γίνεται. Μπορεί να έχω και κάστινγκ ας πούμε μες στη μέρα, στο Παρίσι».

Όσον αφορά στο πώς φαντάζεται τον εαυτό του σε 20 χρόνια, ο Ανέστης είπε:

«Ιδανικά, θα ήθελα να έχω ανοίξει και μια δικιά μου κλινική. Θα ήθελα χειρουργική ειδικότητα. Σκέφτομαι για πλαστική χειρουργική. Γιατί έχω κάνει ήδη πρακτική για δύο μήνες, στην Ελβετία ήμουν. Είχα πάει εκεί για να παρακολουθήσω χειρουργεία. Και συμμετείχα κιόλας, ενεργά σε αυτά τα χειρουργεία. Έχω δει και αλλαγή φύλου, να καταλάβεις. Ιδανικά θα ήθελα να έχω κάνει οικογένεια. Στα 44... Άμα έχει βρεθεί η κατάλληλη, γιατί μπορεί και να μην βρεθεί, δεν το ξέρεις αυτό».

«Άμα είναι να συμβεί, ας είναι με κάποιο άτομο που όντως αξίζει και να μην είναι όλο αυτό πιεσμένο» πρόσθεσε το νεαρό μοντέλο, που στον έρωτα «πέφτει με τα μούτρα» όπως μου είπε.

«Θα ήθελα τέσσερα παιδιά. Ένα θα γίνει αθλητής σίγουρα. Μπορεί κάποιο να γίνει μοντέλο. Κάποιο άλλο να γίνει επιστήμονας. Όλα αυτά που θέλω να είμαι εγώ βασικά, θα γίνουν τα παιδιά μου!» εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Έχω αδυναμία στις μελαχρινές - Μου αρέσουν οι πριγκιπισσούλες»

Ο Ανέστης μίλησε και για την ιδανική του σύντροφο: «Έχω αδυναμία στις μελαχρινές - Μου αρέσουν οι πριγκιπισσούλες! Εντάξει, το πρώτο πράγμα που σε τραβάει είναι το εμφανισιακό αλλά κάτι με χαλάει μετά. Μου συμβαίνει συνέχεια να μου αρέσει πολύ εξωτερικά και στο εσωτερικό κομμάτι δεν το βρίσκω πολύ και ξέρεις, κοροϊδεύω τον εαυτό μου βασικά, γιατί αυτά που δεν μου αρέσουνε τα προσπερνάω, γιατί μου αρέσει το εμφανισιακό... Και όλο αυτό δεν καταλήγει πουθενά εν τέλει».