Χάος για την πληρωμή των «παλιών» κλήσεων της δημοτικής αστυνομίας

Σε άλλους Δήμους παραγράφονται και σε άλλους ζητάνε πληρωμή για το 2012

Ελλαδα
Ελλαδα
Έλαβε κλήση μετά από 15 χρόνια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δήμοι αποστέλλουν ειδοποιητήρια για πληρωμή παλαιών κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας, ακόμη και από το 2012-2013.
  • Η παραγραφή των κλήσεων είναι τριετής, σύμφωνα με εγκύκλιο του Ιουλίου 2025.
  • Κλήσεις που βεβαιώθηκαν πριν από τρία χρόνια θεωρούνται άκυρες, αλλά υπάρχει σύγχυση στην εφαρμογή του νόμου.
  • Το Υπουργείο Εσωτερικών θα εκδώσει νέα γνωμοδότηση για να αποσαφηνίσει το νομικό πλαίσιο.
  • Πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις αιφνιδιαστικές χρεώσεις και την πιθανή νομιμότητα των απαιτήσεων.

Αναστάτωση προκαλεί σε πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα το γεγονός ότι αρκετοί  δήμοι αποστέλλουν  ειδοποιητήρια για την πληρωμή παλαιών κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας, ακόμη και από το 2012 ή το 2013.

Κι αυτό παρότι σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο (Ιούλιος 2025), η παραγραφή των κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας είναι τριετής, με αφετηρία την τέλεση της παράβασης. Κλήσεις που βεβαιώθηκαν πέραν της τριετίας (ιδίως πριν το 2018) θεωρούνται άκυρες, και οι δήμοι καλούνται να εξετάζουν τις εκκρεμότητες βάσει αυτής της νομολογίας.

Ξήλωσε όλη την ηγεσία της Δημοτικής Αστυνομίας ο Χάρης Δούκας

Παρότι το  Υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του φέρεται να έχει ήδη αποστείλει σαφή οδηγία προς τους δήμους ότι τα συγκεκριμένα πρόστιμα παραγράφονται μετά την πάροδο τριετίας, εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση στην πράξη σχετικά  με το τι τελικά ισχύει.  

Έτσι το ΥΠΕΣ καλείται πλέον να προχωρήσει σε νέα γνωμοδότηση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί οριστικά το νομικό πλαίσιο και να αντιμετωπιστεί η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι «μπέρδεμα» υφίστατι ακόμη και στο εσωτερικό πολλών δήμων, όπου καταγράφονται διαφορετικές πρακτικές, ακόμη και μεταξύ νομικών υπηρεσιών του ίδιου ΟΤΑ!

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για απλήρωτες κλήσεις σε Δήμους

Σύμφωνα με την ισχύουσα ερμηνεία, οι δήμοι χάνουν το δικαίωμα είσπραξης προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μετά την πάροδο τριών ετών. 

Ωστόσο, η αποστολή ειδοποιητηρίων για τόσο παλιές οφειλές προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη νομιμότητα των απαιτήσεων, αλλά και για το κατά πόσο οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ποσά που ενδεχομένως έχουν ήδη παραγραφεί.

Το ζήτημα φαίνεται να λαμβάνει πλέον πανελλαδικές διαστάσεις, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις αιφνιδιαστικές χρεώσεις. Όπως φαίνεται το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αυτό το οποίο θα κρίνει οριστικά και αμετάκλητα αν οι διεκδικήσεις των δήμων έχουν νομική βάση ή αν πρόκειται για ακόμη ένα διοικητικό «μπάχαλο».
 

