Akylas: Η δημόσια συγγνώμη στο κοινό του

Ο Akylas με ανακοίνωσή του στα social media ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το κοινό του, καθώς το τελευταίο διάστημα δεν έχει καταφέρει απαντήσει σε όλα τα μηνύματα που δέχεται, λόγω των υποχρεώσεών του, δύο μήνες πριν τη Eurovision 2026.

Όπως αναφέρει στο μήνυμά του, ο ίδιος νιώθει πολύ χαρούμενος και παράλληλα συγκινημένος με τα τόσα μηνύματα που δέχεται καθημερινά.

«Θέλω απλώς να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από όσους δεν έχω απαντήσει ακόμη. Προσπαθώ πραγματικά να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας και ειλικρινά είναι όλα τόσο συγκινητικά. Με κάνει πολύ χαρούμενο, ακόμη κι αν μπορώ να κάνω έστω και έναν από εσάς να χαμογελάσει λίγο μέσα στη μέρα του ή να του φτιάξω έστω και λίγο τη διάθεση».

«Τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά για μένα και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικά. Σας αγαπώ όλους», συμπλήρωσε ο Akylas.

«Συγγνώμη ξανά αν δεν έχω απαντήσει σε κάποιους από εσάς ακόμη. Προσπαθώ να τα δω όλα. Έχω δει πολλά από τα μηνύματά σας, ακόμη κι αν δεν έχω απαντήσει. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη. Σημαίνει πραγματικά τα πάντα για μένα», έκλεισε την ανακοίνωσή του ο Akylas.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» ο Akylas μίλησε για όσα βιώνει το τελευταίο διάστημα και τις προετοιμασίες για τη Eurovision 2026.

«Τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα που οριακά απλά δεν σκέφτομαι. Απλά κάνω. Δηλαδή απλά παίρνω το πρόγραμμα, τι έχουμε, πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να κάνουμε.

Ξυπνάω το πρωί και λέω πάμε εκεί, πάμε εκεί, πάμε εκεί. Κάποια στιγμή θα καθίσει. Δεν ξέρω αν το φοβάμαι. Γιατί απ’ τη μία τώρα που φλέγεται όλο αυτό κιόλας υπάρχει και ένας πανικός, λίγο και στο δρόμο, λίγο ας πούμε, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ ας πούμε» ανέφερε αρχικά ο Akylas.