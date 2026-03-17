C-RAM: Ποιο είναι το υπερόπλο που «γάζωσε» τα ιρανικά drones

H ανάλυση του Διευθυντή Σύνταξης του Star Ηλία Παπανικολάου για το σύστημα C-RAM

Αμερικανοί, Ισραηλινοί και Ιρανοί εξακολουθούν να σφυροκοπούν αλλήλλους. Το Ιράν εξαπέλυσε σμήνος από ρουκέτες και drones κατά της Βαγδάτης με στόχο την αμερικανική πρεσβεία. Οι Aμερικανοί αναχαίτισαν την μαζική επίθεση από το έδαφος, με όπλο τελευταίας τεχνολογίας.

Πρόκειται για το σύστημα C-RAM, μια εξέλιξη του συστήματος Phalanx, που προέρχεται από την ελληνική λέξη «φάλαγγα». Το Phalanx, σύμφωνα με την ανάλυση του Διευθυντή Σύνταξης του Star Ηλία Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, κατασκευάστηκε για να «κουμπώνει» σε πλοία, οι φρεγάτες μας το χρησιμοποιούν ως ύστατη άμυνα. Αν κάποιο εισερχόμενο βλήμα, όλμος, ρουκέτα ή drone περάσει και φτάσει κοντά γαζώνεται από το Phalanx.

Οι Αμερικανοί το χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια και για την προστασία στόχων στη ξηρά, σε πρεσβείες, κτίρια στρατηγικής σημασίας και στρατόπεδα. Χαρακτηρίζεται ως σύστημα αυτοπροστασίας.

Όσον αφορά τις σφαίρες που προφανώς δε βρίσκουν όλες στόχο, αυτές αυτοκαταστρέφονται για να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες.

Οι Ιρανοί βεβαίως έχουν τελειοποιήσει την τακτική σμήνους drone, κάνουν πραγματικά θαύματα με ένα όπλο κόστους μόλις 50.000 ευρώ, όπως είναι το Σαχέντ 136 ή αλλιώς drones καμικάζι. Λέγεται το Καλάσνικοφ των ουρανών και έφτασε μια ανάσα από την πρεσβεία.

