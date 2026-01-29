«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, καθώς και στην απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όσον αφορά στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο Νίκος Υποφάντης δήλωσε ότι: «Έκανε κάτι μοναδικό ο κ. Παπαδάκης. Ερχόταν σε επαφή με την κοινωνία και τα προβλήματα, τα ιεραρχούσε και όλο αυτό το συνόδευε».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» που παρουσιάζει ο ίδιος και η Αλεξάνδρα Καϋμένου από τη συχνότητα του Action24, ο Νίκος Υποφάντης σχολίασε ότι: «Θεωρώ αυτοί που θέλουν να δουν ενημέρωση το πρωί , οι τηλεθεατές μας, μας εμπιστεύονται όλο και περισσότερο. Πάει από μέρα σε μέρα ακόμη καλύτερα», ενώ για το εάν περίμενε αυτή τη χημεία με τη συμπαρουσιάστριά του, είπε ότι: «Τη χημεία τη χτίζουμε, τη χημεία τη φτιάχνουμε. Είναι πάρα πολύ καλό να μπορείς έχεις έναν άνθρωπο που γνωρίζει από ρεπορτάζ και αυτό το μεταφέρεις και μέσα στην εκπομπή».

Όσον αφορά στο γεγονός της απομάκρυνσης της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα», ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε ότι: «Το να αναλάβει ο Στάθης και η Άννα την ώρα του Γιώργου Παπαδάκη, το Καλημέρα Ελλάδα, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα από την αρχή. Και να κρατήσουν και το όνομα. Γιατί ο τηλεθεατής έχει μάθει 34 χρόνια να βλέπει τον Γιώργο Παπαδάκη. Άρα ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο χρόνο να τους συνηθίσει. Προφανώς, έκρινε η διοίκηση του ΑΝΤ1 ότι δεν δεν ταιριάζει, οπότε η Άννα θα κάνει κάτι διαφορετικό, η Άννα είναι πανάξια, δεν το συζητάμε».

Για το unfollow της Άννας Λιβαθυνού στον πρώην συμπαρουσιαστή της Παναγιώτη Στάθη και τη διαγραφή των κοινών τους φωτογραφιών, ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Έχει γίνει αυτό; Μάλλον δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Τι να πω τώρα, άστο ασχολίαστο αυτό...».

Τέλος, για το εάν πιστεύει ότι έκανε λάθος που η Λιβαθυνού άφησε το κανάλι του Action24 για να πάει στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Υποφάντης σχολίασε ότι: «Κάθε δημοσιογράφος έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί προτάσεις. Το επέλεξε, ήταν δικαίωμά της, ήταν καθαρά θέμα δικό της, δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι γι' αυτό. Ο κάθε δημοσιογράφος κάνει τις επιλογές του».

Τις επόμενες ημέρες, και, συγκεκριμένα, αρχές Φεβρουαρίου, αναμένεται η δεύτερη πρεμιέρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του «Καλημέρα Ελλάδα», με κεντρικό παρουσιαστή τον Παναγιώτη Στάθη.

Σύμφωνα με το Breakfast@star, στο στούντιο θα γίνουν διάφορες αλλαγές, με σκοπό να δημιουργηθεί μία νέα εικόνα για την εκπομπή, ενώ χθες έγινε και η φωτογράφιση των νέων συνεργατών, οι οποίοι έρχονται με σκοπό να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο η εκπομπή.

