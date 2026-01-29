«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Νίκος Υποφάντης: «Η Άννα είναι πανάξια, θα κάνει κάτι διαφορετικό»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, καθώς και στην απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Όσον αφορά στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο Νίκος Υποφάντης δήλωσε ότι: «Έκανε κάτι μοναδικό ο κ. Παπαδάκης. Ερχόταν σε επαφή με την κοινωνία και τα προβλήματα, τα ιεραρχούσε και όλο αυτό το συνόδευε».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» που παρουσιάζει ο ίδιος και η Αλεξάνδρα Καϋμένου από τη συχνότητα του Action24, ο Νίκος Υποφάντης σχολίασε ότι: «Θεωρώ αυτοί που θέλουν να δουν ενημέρωση το πρωί , οι τηλεθεατές μας, μας εμπιστεύονται όλο και περισσότερο. Πάει από μέρα σε μέρα ακόμη καλύτερα», ενώ για το εάν περίμενε αυτή τη χημεία με τη συμπαρουσιάστριά του, είπε ότι: «Τη χημεία τη χτίζουμε, τη χημεία τη φτιάχνουμε. Είναι πάρα πολύ καλό να μπορείς έχεις έναν άνθρωπο που γνωρίζει από ρεπορτάζ και αυτό το μεταφέρεις και μέσα στην εκπομπή».

Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Όσον αφορά στο γεγονός της απομάκρυνσης της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα», ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε ότι: «Το να αναλάβει ο Στάθης και η Άννα την ώρα του Γιώργου Παπαδάκη, το Καλημέρα Ελλάδα, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα από την αρχή. Και να κρατήσουν και το όνομα. Γιατί ο τηλεθεατής έχει μάθει 34 χρόνια να βλέπει τον Γιώργο Παπαδάκη. Άρα ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο χρόνο να τους συνηθίσει. Προφανώς, έκρινε η διοίκηση του ΑΝΤ1 ότι δεν δεν ταιριάζει, οπότε η Άννα θα κάνει κάτι διαφορετικό, η Άννα είναι πανάξια, δεν το συζητάμε». 

Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης

Για το unfollow της Άννας Λιβαθυνού στον πρώην συμπαρουσιαστή της Παναγιώτη Στάθη και τη διαγραφή των κοινών τους φωτογραφιών, ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Έχει γίνει αυτό; Μάλλον δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Τι να πω τώρα, άστο ασχολίαστο αυτό...».

Τέλος, για το εάν πιστεύει ότι έκανε λάθος που η Λιβαθυνού άφησε το κανάλι του Action24 για να πάει στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Υποφάντης σχολίασε ότι: «Κάθε δημοσιογράφος έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί προτάσεις. Το επέλεξε, ήταν δικαίωμά της, ήταν καθαρά θέμα δικό της, δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι γι' αυτό. Ο κάθε δημοσιογράφος κάνει τις επιλογές του».

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Τις επόμενες ημέρες, και, συγκεκριμένα, αρχές Φεβρουαρίου, αναμένεται η δεύτερη πρεμιέρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του «Καλημέρα Ελλάδα», με κεντρικό παρουσιαστή τον Παναγιώτη Στάθη.

Σύμφωνα με το Breakfast@star, στο στούντιο θα γίνουν διάφορες αλλαγές, με σκοπό να δημιουργηθεί μία νέα εικόνα για την εκπομπή, ενώ χθες έγινε και η φωτογράφιση των νέων συνεργατών, οι οποίοι έρχονται με σκοπό να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο η εκπομπή.  

Δείτε το Breakfast@star

 

ΝΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ
 |
ΑΝΝΑ ΛΙΒΑΘΥΝΟΥ
 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
