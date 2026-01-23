Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»

Η Κατερίνα Γκαγκάκη βρέθηκε καλεσμένη σήμερα (23/1) στο «Happy Day», όπου μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, αλλά και για την εξέλιξη των συνεργασιών στον χώρο της τηλεόρασης.

Κάποια στιγμή, η συζήτηση στράφηκε στο θέμα των τελευταίων ημερών, που αφορά την αιφνίδια απομάκρυνση της Άννα Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα»

«Πρόσφατα είχαμε και την περίπτωση της Άννας Λιβαθινού, που άκουγε δεξιά και αριστερά ότι ουσιαστικά θα την αντικαταστήσουν. Κάποια στιγμή όταν ήρθε αντιμέτωπη με τα στελέχη, της το επιβεβαίωσαν και τελικά δεν άντεξε ψυχικά, ούτε να βγει να χαιρετήσει το κοινό και προτίμησε απλά να σταματήσει. Σήμερα διάβαζα και ένα ρεπορτάζ στην Espresso ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη σχολίασε με ενθουσιασμό τη διαδικασία της τηλεοπτικής δημιουργίας και τη σημασία της σωστής χημείας μεταξύ παρουσιαστών: «Εντάξει, αυτά τώρα ξέρεις, είναι και αυτά που διαβάζουμε, λέμε, σχολιάζουμε και πολλές φορές κάποια τα υποκινούμε με τις ερωτήσεις μας… «τ’ άκουγε, δεν τ’ άκουγε». Αυτά λίγο με ενοχλούν, το ότι τ’ άκουγε, το ότι έχουμε φτάσει να ακούμε στους διαδρόμους και στα πεσίματα ενδεχομένως, και να μην τα ακούμε από εκεί που πρέπει. Επίσης, εγώ πάντα πίστευα ότι όταν σταματάς έναν άνθρωπο, έχεις τη γενναιότητα να του το πεις και έχει τη γενναιότητα να βγει και να χαιρετήσει. Το ότι δεν βγαίνω είναι λίγο για μένα αντιεπαγγελματικό και δεν το λέω για τους συναδέλφους. Αν κάποιος σε σταματήσει, όχι, είναι λίγο άκομψο. Για μένα ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός. 

Η Κατερίνα Καγκάκη συνέχισε: «Το μαγικό στην τηλεόραση, και εσύ το ‘χεις πετύχει, είναι να δημιουργήσεις αυτή τη χημεία. Εδώ παίρνουμε όποιον μας προκύψει και είναι ελεύθερος ή θεωρούμε ότι αισθητικά μπορεί να ταιριάξει… και τσουπ, τον βάζουμε. Αυτό μπορεί να μην ταιριάξει ποτέ. Και επειδή όλο αυτό με τον Παναγιώτη έγινε αρκετά απότομα και αρκετά γρήγορα, νομίζω ότι… έφυγε και από το Open… Δεν νομίζω ότι δοκιμάστηκαν οι άνθρωποι μαζί. Προφανώς σε μία τέτοια συνθήκη, η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη γι’ αυτό ακόμα; Τι να πω, δεν ξέρω», ανέφερε με χαμόγελο η Κατερίνα Γκαγκάκη, δείχνοντας πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τις αλλαγές στην τηλεόραση ως ευκαιρίες και όχι ως εμπόδια.

