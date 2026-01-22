Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης

Παραμένει στο δυναμικό του Ant1 η δημοσιογράφος

STAR.GR
Media
Καλημέρα Ελλάδα: Συνεχίζει η εκπομπή χωρίς την Άννα Λιβαθυνού- Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ρεπορτάζ για την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» επιβεβαιώθηκε σήμερα, αφού η εκπομπή ξεκίνησε χωρίς τη γνωστή δημοσιογράφο. 

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

Ο Παναγιώτης Στάθης παραμένει στο τιμόνι της παρουσίασης της πρωινής εκπομπής του Ant1. Σήμερα, εμφανίστηκε μόνος του και ευχαρίστησε από τον αέρα της εκπομπής τη συνάδελφό του για τη συνεργασία τους αυτούς τους μήνες. 

Ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι πλέον στο τιμόνι της παρουσίασης του Καλημέρα Ελλάδα, χωρίς την Άννα Λιβαθυνού

Ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι πλέον στο τιμόνι της παρουσίασης του Καλημέρα Ελλάδα, χωρίς την Άννα Λιβαθυνού

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε… Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1.

Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτη πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας, το οποίο είναι και το μοτίβο πάνω στο οποίο έχει “χτιστεί” αυτή η εκπομπή. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα», ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Στάθη στην έναρξη της σημερινής εκπομπής.

Η Άννα Λιβαθυνού με τον Παναγιώτη Στάθη στην τελευταία της παρουσία στο Καλημέρα Ελλάδα, χθες 21/1/26

Η Άννα Λιβαθυνού με τον Παναγιώτη Στάθη στην τελευταία της παρουσία στο Καλημέρα Ελλάδα, χθες 21/1/26

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό, η Τζώρτζια Συρίχα είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ της στο youweekly ότι το τηλεοπτικό δίδυμο Στάθης- Λιβαθυνού δε θα συνέχιζε στην πρωινή εκπομπή του καναλιού του Αμαρουσίου. Πριν από δύο μέρες, σε ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στο TV insider αναφερόταν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας το «Καλημέρα Ελλάδα» θα είχε έναν και μόνο παρουσιαστή, τον Παναγιώτη Στάθη. 

Λιβαθυνού: «Είναι απόφαση του καναλιού! Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό»

Η Άννα Λιβαθυνού εντάχθηκε στο δυναμικό του Αnt1 στις αρχές της σεζόν, λίγο πριν υπογράψει στο Action 24, με το οποίο είχε συμφωνήσει για την πρωινή εκπομπή με τον Νίκο Υποφάντη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παραμένει στο δυναμικό του Ant1 και θα αξιοποιηθεί σε κάποια άλλη θέση. 
 

