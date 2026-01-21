Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

Σαρωτικές αλλαγές φαίνεται πως ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 στις πρωινές του ζώνες, με στόχο να ανατρέψει την εικόνα στους πίνακες τηλεθέασης. Μετά την αποχώρηση της Ελένης Τσολάκη από τα Σαββατοκύριακα, σειρά έχει το «Καλημέρα Ελλάδα», που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό.

Πηγές από το κανάλι αναφέρουν ότι εδώ και καιρό προετοιμάζονται κινήσεις ανανέωσης, ενώ οι επιλογές καλεσμένων στο στούντιο δεν ήταν καθόλου τυχαίες. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου, η Άννα Λιβαθυνού δε θα συνεχίσει στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη, με το τηλεοπτικό δίδυμο να «σπάει» μετά από λίγους μήνες συνεργασίας.

Τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ σημειώνουν, ωστόσο, ότι η Άννα Λιβαθυνού παραμένει στον σταθμό και θα αξιοποιηθεί σε άλλη εκπομπή, συνεχίζοντας να προσφέρει την εμπειρία και το ταλέντο της σε νέο project.

Εκτός «Καλήμερα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είναι στενά συνδεδεμένη με μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, που πέθανε στις 4 Ιανουαρίου 2026 σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο Κολωνάκι.

Ο Παπαδάκης υπηρέτησε την πρωινή ενημέρωση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθιερώνοντας το «Καλημέρα Ελλάδα» ως σταθερό σημείο αναφοράς για εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε πρωί. Η τελευταία του εμφάνιση ως παρουσιαστής έγινε στις 4 Ιουλίου 2025, σε μια συγκινητική αποχαιρετιστήρια εκπομπή γεμάτη χειροκροτήματα και ευχές από συνεργάτες και κοινό.

Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στο τηλεοπτικό κοινό, στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στο ίδιο το κανάλι, που ακόμα αναγνωρίζει την τεράστια επιρροή του στην πρωινή ενημέρωση.

Μετά την αποχώρηση Παπαδάκη και τις πρόσφατες δυσκολίες στα νούμερα, οι υπεύθυνοι του ΑΝΤ1 αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέες δοκιμές και αλλαγές στο «Καλημέρα Ελλάδα». Ο Παναγιώτης Στάθης θα συνεχίσει πλέον μόνος του στη θέση του παρουσιαστή, ενώ στο team αναμένονται φρέσκες αφίξεις προσώπων που θα δώσουν νέα πνοή στην εκπομπή.

