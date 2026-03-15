Μέση Ανατολή: Επίθεση του Ιράν στην καρδιά του Τελ Αβίβ

Λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι ήχησαν και πάλι οι σειρήνες της αεράμυνας στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς δυνάμεις της Χεζμπολάχ και του Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ διαμηνύει ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ακόμα, μέχρι το εβραϊκό Πάσχα, και υπάρχουν σχέδια και για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πέραν αυτού.

Στόχος των επιθέσεων αυτών ήταν η καρδιά του Τελ Αβίβ πολύ κοντά στην κεντρική αγορα αλλά και τα μεγάλα ξενοδοχεία της ισραηλινής μητρόπολης.

Footage published by the police shows one of the cluster bomb munitions from an Iranian ballistic missile striking central Israel. pic.twitter.com/qvnWIXlr4v — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 15, 2026

Στην Ιερουσαλήμ, θραύσμα ενός ιρανικού πυραύλου έπληξε ένα κτίριο κατοικιών που χρησιμοποιείται από τον πρόξενο των ΗΠΑ στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Δύο άνδρες, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά στην τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένας πύραυλος, ο οποίος μετέφερε κεφαλή με υποβομβίδες, απελευθέρωσε υπομονάδες πάνω από την πόλη Εϊλάτ στα νότια και στο κεντρικό Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Εϊλάτ είχαν δηλώσει στην εφημερίδα ότι ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος με κεφαλή υποβομβίδων είχε καταρριφθεί από την ισραηλινή αεράμυνα πάνω από την πόλη.

Ισραήλ: «Fake news ότι ο Νετανιάχου είναι νεκρός»

«Fake News» χαρακτήρισε το γραφείου του ισραηλινού πρωιθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπονοούσαν ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομών από το Ιράν.

Ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadoliu επικοινώνησε με το γραφείο του Νετανιάχου και ρώτησε προτίθεται να κάνει κάποια δήλωση σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι νεκρός.

«Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός είναι μια χαρά», ήταν η απάντηση που πήρε.

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν τις απειλές τους προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα ότι τον καταδιώκουν και θα τον σκοτώσουν.

«Αν είναι ακόμα ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον καταδιώκουμε με όλη μας τη δύναμη» ανέφεραν σε νέα δήλωσή τους που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Ιράν: «Καλά στην υγεία του ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ»

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «καλά στην υγεία του και διοικεί πλήρως τη χώρα», μετά από τη διαρροή πληροφοριών ότι είναι σοβαρά τραυματισμένος και πιθανόν να κινδυνεύει και η ζωή του.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συγκροτήσει επιτροπή έρευνας με γειτονικές χώρες για τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί, υποστηρίζοντας ότι για αυτές δεν φέρει ευθύνη το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Al-Araby al-Jadeed, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διπλωματικές γραμμές επικοινωνίας με τις χώρες του Περσικού Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν, παραμένουν ανοιχτές.

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι χαιρετίζει «οποιαδήποτε περιφερειακή πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος του πολέμου», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης που ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά ισχυρίζονται ότι τα τραύματα του 56χρονου δεν είναι σοβαρά.

Ο Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη της εξουσίας, τροφοδοτώντας φήμες σχετικά με την υγεία του. Η πρώτη δημόσια ομιλία του μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 12 Μαρτίου – αλλά αυτή διαβάστηκε από έναν παρουσιαστή, γεγονός που ενίσχυσε τις εικασίες.

Ιράν: Καλεί σε αυτοσυγκράτηση και κατηγορεί ΗΠΑ-Ισραήλ για την αστάθεια στην περιοχή

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νουέλ Μπαρό, ξεκαθάρισε ότι ο κύριος παράγοντας της αυξανόμενης ανασφάλειας στην περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ είναι οι ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Κάλεσε τις χώρες να υιοθετήσουν υπεύθυνη στάση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση.

Ο Ιρανός υπουργός τόνισε ότι το Ιράν παραμένει αποφασισμένο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εθνική του ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοχεύσει μόνο τις βάσεις των επιτιθέμενων και δεν πρέπει να θεωρηθούν επιθέσεις κατά άλλων χωρών της περιοχής.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η ειρήνη στον Λίβανο εξαρτάται από τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ λέει πως κατέστρεψε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Στο στρατιωτικό πεδίο, ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι κατέστρεψε τα κέντρα διοίκησης των ελίτ δυνάμεων Radwan της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.

Στην ανακοίνωσή του, το Ισραήλ προσέθεσε ότι επιτέθηκε επίσης σε πολλές θέσεις εκτόξευσης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Al-Qatrani στον νότιο Λίβανο.

Από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές επιδρομές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 826 θανάτους στον Λίβανο, με τη σύγκρουση να επεκτείνεται πλέον σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Μέση Ανατολή: Ισραήλ ανακοίνωσε έναρξη επιθέσεων στο δυτικό Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε εκτεταμένη σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού καθεστώτος στο δυτικό Ιράν, σε μια νέα φάση της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

'#اصفهان حدود ۶:۱۵'

تصاویر دریافتی از دود انفجارهای حملات صبح یکشنبه ۲۴ اسفند#Iran pic.twitter.com/Ec2P7VAJ4v — Vahid Online (@Vahid) March 15, 2026

Σύμφωνα με πηγές, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν ήδη πλήξει στόχους στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με δίκτυα drones και άλλες στρατιωτικές υποδομές, στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας επίθεσης.

Κατοικημένες περιοχές στη Σιράζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Φαρς στο Ιράν, δέχθηκαν επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με την αναφορά: «Το σιωνιστικό-αμερικανικό καθεστώς επιτέθηκε σε κατοικημένη και υποβαθμισμένη περιοχή της Σιράζ με τρομοκρατική και αντι-ανθρώπινη ενέργεια».

Η ένταση της επίθεσης ήταν τέτοια που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι στοχευμένες κατοικίες καταστράφηκαν πλήρως, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές οικονομικές ζημιές στους κατοίκους.

Η Σιράζ, γνωστή και ως Πόλη του Κρασιού, φιλοξενεί τον Κήπο Εράμ, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μέση Ανατολή: Πάνω από 150 μονάδες υγείας στο Ιράν υπέστησαν ζημιές

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, τουλάχιστον 153 μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα έχουν υποστεί ζημιές λόγω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Όπως επισημαίνει 56 κεντρικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας επλήγησαν περισσότερο, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και ιατρικά πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν να καταγράφει 42 μονάδες σε κακή κατάσταση και στο Ίσφαχαν 19 μονάδες.

Μέση Ανατολή: Ιρανικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ

Πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν σημειώθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν και να προκληθούν πολλές ζημιές.

It's Tel Aviv, central Israel, fragments from Iranian ballistic missiles and interceptors. pic.twitter.com/T6aRSiTWPH — M.Madni (@M1Pak) March 15, 2026

Αυτοκίνητα κάηκαν και ένα αναποδογύρισε σε προάστιο της περιφέρειας του Τελ Αβίβ, λόγω θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων.

Μέση Ανατολή: Πάνω από 200 παιδιά νεκρά από τις επιθέσεις στο Ιράν

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 202 παιδιά και 223 γυναίκες, ανάμεσά τους και τρεις έγκυες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, 12 από τα νεκρά παιδιά ήταν κάτω των πέντε ετών.

Μέση Ανατολή: Στη δημοσιότητα τα ονόματα των έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ τέλος προχώρησαν στην ταυτοποίηση και στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των έξι Αμερικανών στρατιωτών, που έχασαν τη ζωή τους, όταν αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στο Ιράκ.

Μεταξύ τους βρίσκεται ο 33χρονος Alex Klinner από την Αλαμπάμα, πατέρας τριών παιδιών, που είχε φτάσει στο μέτωπο μόλις μία εβδομάδα πριν την τραγωδία.

Το αεροσκάφος συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στη δυτική περιοχή του Ιράκ την Πέμπτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Αεροπορία. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.